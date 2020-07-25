收官与开局 关键在下半年

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国办印发深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务

专家解读之一：突出重点 统筹推进深化医改各项工作

专家解读之二：乘胜前进开新局

编者按：7月23日，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》。人民网联合国家卫生健康委，邀请业内专家对工作任务进行解读，便于让大众对医改工作的各项内容进行深入了解。

要深刻认识到工作任务的背景、意义和特殊性

今年年初，我国遭遇的新冠肺炎疫情，是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。在党中央的坚强领导下，全国人民通过艰苦努力，取得了疫情防控的重要成果，形成了相对稳定的局面，进入了疫情防控常态化的阶段。在此背景下，为进一步深化医改工作，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知》（以下简称《重点任务》），协同推进深化医改和抗击疫情工作。作为“十三五”的收官之年，深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作不仅是今年的任务，一些工作也是“十三五”期间的任务，能否如期完成也直接影响到“十三五”医改规划的完成，因此意义重大。纵观全球疫情，国际上新冠肺炎疫情仍在持续并处于加速蔓延的过程中，虽然国内疫情处于稳定阶段，但是所带来的社会经济等方面的风险和不确定性还在加大，抓紧难得的时机积极推进医改工作，具有重要的时效性和紧迫性。

重点工作任务的总体布局和安排

《重点任务》有6大部分，26条重点工作。第一部分提出“加强公共卫生体系建设”，这是2009年“新医改”方案之后，再次将公共卫生体系建设置于首要位置，是一个非常重要的信号。我国在新冠肺炎疫情防控中表现突出，取得了重要成就，但是不能忽视公共卫生体系暴露出来的问题，包括医防协同不足、基层疾控能力薄弱、传染病监测预警有待加强等。《重点任务》针对以上问题，提出改革完善疾病预防控制体系、完善传染病监测预警系统、健全公共卫生应急物资保障体系、加强公共卫生队伍建设等要求，有针对性补足短板。这是医改的要求，同时也对防范疫情风险做了相应部署。

第二部分强调“深入实施健康中国行动”。2016年，全国卫生与健康大会中将“健康中国”作为战略目标后，相继出台了《“健康中国2030”规划纲要》、《健康中国行动（2019-2030）》等重要文件。新冠肺炎疫情的爆发再次说明公共卫生不仅关乎健康，也关乎社会稳定和经济发展。因此，公共卫生不仅是卫生领域的工作，也是全社会应该重视和参与的工作。公共卫生对实现社会良好治理起到基础性、长期性、全局性的作用，《重点任务》将改善生产生活环境，倡导文明生活方式、加强重点人群健康促进、提升慢性病防治水平等，均列入医改工作重点任务，具有重要的现实必要性和针对性。

第三部分是“深化公立医院综合改革”。针对当前医改中的重难点问题进行了重点安排，如果说上面第一二部分体现了“补短板、强弱项”，第三部分则主要体现了“攻克难点”的思路。本部分重点强调了医疗卫生机构和医务人员绩效考核、医疗服务价格动态调整机制、薪酬和编制管理、落实政府投入等难点工作，其中提出将疾控、公共卫生应急纳入绩效考核，加强基层医疗机构、各级疾控等公共卫生机构编制配置，加大对传染病医院支持力度等均体现了在深化公立医院领域自身改革的同时，进一步加强公共卫生方面的职能。这些都是“硬骨头”，应该高度重视并如期完成。

第四部分是“深化医疗保障制度改革”。是落实中共中央、国务院印发的《关于深化医疗保障制度的意见》的重要举措，强调提高基本医疗保障水平、推进医保支付方式改革、加强医保基金管理、加快发展商业健康保险等重点内容，体现了在医疗保障领域“提质增效”的思路，进一步推进医疗保障领域的精细化和规范化管理，发挥战略性购买的重要作用。

第五部分是“健全药品供应保障体系”。本部分强调完善药品耗材采购政策、促进科学合理用药、加强药品耗材使用监管、做好短缺药品保供稳价等，其中提出了开展高值耗材集中采购试点，体现了从药品到耗材，逐步推进的工作思路。这些安排对本领域的突出问题和重点问题也具有很强的现实性和针对性。

第六部分是“统筹推进相关重点改革”，包括提高医疗服务能力和效率、促进中医药振兴发展、扎实做好健康扶贫、完善医疗卫生行业综合监管协调和督查机制等工作。其中对分级诊疗、信息化建设、县域医共体建设、中西医协同发展等重要改革问题做了进一步部署，体现了对开展的工作统筹兼顾和持续推进的思路。

重点工作任务中的新提法和新思路

《重点任务》在一些关键之处，有了新的变化，一些新提法、新思路，值得高度重要和深入学习。主要有以下三个方面。

首先，将公共卫生和健康中国行动放在首位进行部署，突出“以健康为中心”的理念。与此相适应，在公立医院综合改革、医疗保障改革、药品供应保障体系改革、统筹相关领域改革部分均包含了公共卫生或疫情防控的工作内容，体现了将公共卫生全方位融入到医改工作体系中的思路，进一步强化了“大卫生大健康”理念，体现了医改工作中的“健康”导向。

其次，《重点任务》将综合医改试点省份机制作为推进深化医改工作的重要机制。综合医改试点省份在我国医改进程中持续发挥了重要作用，实证研究表明是有显著效果的，是我国医改工作的宝贵经验。在《重点任务》在结尾部分提出了“建立综合医改试点省份评估和调整机制”，这是一个很重要的信号，与此同时在“加强公共卫生队伍建设”部分，还提出“综合试点省份等有条件的地方在完善公共卫生人员准入使用…等方面加大探索力度”，一方面说明了对综合医改试点省份的管理进入了精细化和规范化阶段，另一方面则体现了综合医改试点省份机制在未来医改工作中将进一步发挥重要的探索作用。

最后，强调医改工作的落实与可持续。《重点任务》中强调“将医改任务完成情况作为政府目标绩效管理考核的重要任务”，一方面体现了医改在政府工作中的重要地位，另一方面强调了医改工作的落实。《重点任务》再次提出了“进一步推广福建省和三明市医改经验”，表明了医改工作的连续性和可持续性。

做好下半年医改工作 迎接“十四五”到来

《重点任务》提出的不仅是今年下半年医改重点工作任务，也是“十三五”医改规划收官阶段的重点工作任务，同时，也为研究和谋划“十四五”医改规划提供了经验和典型基础，具有承上启下的重要作用。各地执行“十三五”医改规划进度可能不尽相同，需要根据《重点任务》的要求，结合本地实际情况，完成与落实相应改革任务，尽快“补课交卷”，确保交出合格答卷，争取优秀的答卷。《重点任务》也为综合试点省提出了要求、明确了任务，所提出的建立综合医改试点省份评估和调整机制，意味着未来将会加大综合试点省的工作力度，以省为单位推进医改工作，这对于各省来说既是挑战，也是机遇。相信通过建立综合医改试点省份评估和调整机制，将进一步激活改革动力，挖掘改革潜力，为圆满完成今年医改工作任务和“十三五”医改规划，为“十四五”良好开局奠定基础创造更加有利的改革环境和条件。

（作者系中国人民大学医改研究中心教授）