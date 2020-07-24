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国办印发深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务

专家解读之一：突出重点 统筹推进深化医改各项工作

编者按：7月23日，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》。人民网联合国家卫生健康委，邀请业内专家对工作任务进行解读，便于让大众对医改工作的各项内容进行深入了解。

近日，国务院办公厅发布了《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》（下简称《重点工作》），这是在我国即将实现全面建成小康社会目标、防控“新冠”疫情取得重大战略性成果、经济社会发展面临重大挑战和机遇的关键时刻，落实习近平总书记“在危机中育新机、于变局中开新局”的重要论述，推动医药卫生体制改革攻坚克难、乘胜前进，保障人民生命安全和身体健康的重大举措。

2020年的深化医改工作，有非常特殊的意义。党的十八大以来，党中央、国务院对深化医改作出一系列重大部署，我国医改步伐明显加快，涌现出一批改革典型，各项改革任务都积累了一定经验，覆盖全民的基本医疗卫生制度正在形成。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是完成十八届三中全会部署的深化医药卫生体制改革任务的时点，改革任务本来就繁重复杂。再加上今年年初发生了“新冠”疫情，这是建国以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，也是对我国深化医改成果的一次特殊检阅。在防控疫情斗争中，医药卫生体制改革着力建设的分级诊疗、现代医院管理、全民基本医保、药品供应保障、综合监管等五项制度，经受住了严峻考验，成为捍卫国家安全和人民健康的重要屏障。以公立医院为主体的医疗卫生队伍逆流而上，舍生忘死救治病患；近年来完善的基层医疗卫生体系、全科医生队伍、医联体医共体推动医疗资源下沉，成为基层防控疫情的第一道防线；全民基本医保为患者解除了后顾之忧，做到应收尽收、应检尽检，确保所有患者都不会因为经济问题影响救治；中西医并重在疫情预防控制和治疗中发挥了重要作用。同世界各国相比，我国控制疫情速度最快、成效最好，充分展示了党的领导和社会主义制度的优越性，充分展示了深化医改的阶段性成效。同时，疫情也暴露了我国卫生健康事业和医药卫生体制改革的一些短板，疫情防控给医疗机构正常运行也带来一些困难，这些都需要加快改革步伐来解决。

化危为机，在危机中育新机、于变局中开新局，是习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展的重要论述。当前，全党全国上下前所未有地关心关注卫生健康事业，疫情防控为进一步深化医改提供了丰富启示，增添了巨大动力。疫情在全球蔓延，加快了百年未有之大变局，也为我国加快发展提供了巨大战略空间。加快医改步伐，有利于保障人民健康、扩大国内消费、拓展就业岗位、加快信息化发展，形成经济社会发展的新动能，更好地在世界变局中赢得有利局面。

在这一背景下提出的2020年下半年深化医改重点工作共26条，涵盖加强公共卫生体系建设、深入实施健康中国行动、深化公立医院综合改革、深化医疗保障制度改革、健全药品供应保障体系、统筹推进相关重点改革等内容。呈现几个突出特点：

一是突出政治站位，全面贯彻习近平总书记关于医药卫生改革的系列重要讲话精神。党的十八大以来，习近平总书记就医药卫生体制改革多次发表重要讲话、指示、批示，要求把人民健康放在优先发展的战略地位、坚持中国特色卫生与健康发展道路、坚持基本医疗卫生事业的公益性，多次听取三明等改革典型地区经验汇报。“新冠”疫情爆发以来，习近平总书记多次主持中央政治局常委会、中央全面深化改革委员会会议等，要求针对这次应对疫情中暴露出的短板，总结经验、吸取教训，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平，并做出一系列具体指示。《重点工作》通篇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，体现了习近平总书记关于医药卫生体制改革的系列重要讲话，特别是充分体现了今年以来习近平总书记关于构建起强大的公共卫生体系、健全预警响应机制、全面提升防控和救治能力、织密防护网、筑牢筑实隔离墙等最新指示，突出了政治站位，体现了以人民为中心的发展思想。

二是突出预防为主，把疫情防控和深化医改结合起来。 预防为主是新时期卫生与健康工作方针的首要内容，是我国卫生健康工作的重要经验。我国能够在全世界率先有效遏制疫情、复工复产，同我们果断采取严格预防措施是分不开的。坚持预防为主方针、深入实施健康中国行动，既是持续做好“新冠”疫情防控的必然要求，也是从根本上降低人民群众疾病负担和医疗费用负担、维护人民健康的必由之路。针对过去一定程度上存在的医防脱节、重治轻防的问题，《重点工作》前两部分专门部署了“加强公共卫生体系建设”、“深入实施健康中国行动”体现了以大卫生大健康理念统领医改、统筹推进疫情防控和深化医改的导向。针对疫情防控中的短板，具体部署了改革完善疾病预防控制体系、强化医疗机构疾病预防控制职责、推动“医”“防”机构“人员通、信息通、资源通”、完善传染病监测预警系统、改进不明原因疾病和异常健康事件监测机制、健全公共卫生应急物资保障体系等措施，还对今年做好秋冬季新冠肺炎疫情防控做出了安排。另外，除了传染病之外，还对慢性病、职业病、地方病的防控和改善生产生活环境、倡导健康文明生活方式进行了部署。这些既有利于在常态下统筹疫情防控和经济社会发展，也有利于吸取疫情防控经验教训，坚持医改的正确方向，把更多资源引向公共卫生、疾病预防、健康促进环节。

三是突出制度建设，深化公立医院综合改革，保障公益性方向。制度建设分量更重，是新时代改革开放的重要内涵和特点。公立医院是我国医疗服务体系的主体，是我国医药卫生制度优势的重要载体。公立医院改革的基本方向是，坚持公益性的基本定位,将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点,落实政府办医责任,破除公立医院逐利机制，建立公立医院运行新机制等。近年来，我国公立医院改革不断攻坚克难，以“以药养医”为核心的旧机制基本破除，涌现了以福建省和三明市为代表的改革典型。实践表明，公立医院要真正实现公益性，就是要靠建制度，即建立符合医疗卫生行业特点的薪酬和编制制度，落实政府财政对公立医院的投入责任，健全面向公益性的公立医院和医务人员绩效考核机制等，这些都是对公立医院长期形成体制机制的根本转变，是利益格局的重大调整，推进难度很大。《重点工作》在总结前期改革经验的基础上，针对公立医院运行的关键体制机制，提出健全医疗卫生机构和医务人员绩效考核机制、建立和完善医疗服务价格动态调整机制、深化薪酬制度和编制管理改革、落实政府对符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置等投入政策，体现了强化政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，为公立医院履行公益性职责提供必要的物质保障和激励。同时，对广大医务人员和群众十分关心的落实乡村医生补助政策、落实公立医院编制制度、加强基层医疗卫生机构和公共卫生机构编制配备、推动优质医疗资源下沉基层、降低药品和耗材价格、化解公立医院债务、对受疫情影响的医疗机构予以扶持等也作了具体部署，及时回应了群众关切。

四是突出三医联动，提高改革的系统性整体性协同性。增强改革的系统性整体性协同性，是新时代改革开放的重要要求。近年来，我国医改涌现出的成功经验，一个共同经验是加强党的领导，实行医疗、医保、医药“三医”联动。2018年党和国家机构改革体现了加强三医联动的顶层设计。《重点工作》部署了深化医疗保障制度改革、健全药品供应保障体系和统筹推进相关重点改革等任务，体现了提高改革整体协同的要求。深化医疗保障制度改革，如推进医保支付方式改革、加大周转金拨付力度、对紧密型医疗联合体实行总额付费、加强医保基金管理等措施，有利于引导医疗机构坚持公益性方向，把更多资源投入到基层。健全药品供应保障体系，将进一步扩大药品耗材集中采购前期试点的成果，在更大范围、以更大力度控制药品和耗材价格，同时促进科学合理用药。在“统筹推进相关重点改革”部分，部署了改善服务、中医药发展、健康扶贫等措施，其中不少内容体现了这次疫情防控涌现出的新经验新亮点，如做实做细家庭医生签约服务、完善国家级全民健康信息平台、强化中医药在重大疫情救治中的独特作用、加大对贫困地区医疗保障和防控重大传染病地方病攻坚力度等。此外，还对加强医改的组织领导提出了要求。

我们正处在“两个一百年”奋斗目标交汇期，经济要发展，健康要上去，人民的获得感、幸福感、安全感都离不开健康。发展健康事业，做身体健康的民族，是社会主义制度优越性的重要体现。经历“新冠”疫情的淬炼，我国医改一定能够乘风破浪、乘胜前进，开创健康中国的新局面。

（作者系国务院发展研究中心宏观部副研究员）