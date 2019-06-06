重点任务推动医改迈向纵深

6月4日，国务院公布了《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，总共列出了36项工作，每一项工作都吸引着人民群众的目光。

从2011年开始，国务院每年都会印发一次关于医改工作的年度重点任务及工作安排。这些重点任务及工作安排，很多都转化为了人民群众现实中的获得感。比如，2011年提出“基本实现全民医保”“积极开展提高重大疾病医疗保障水平试点”等，就让人们看病就医有了更多的保障，心也更踏实了。2017年提出“大力推进家庭医生签约服务”“全面启动多种形式的医疗联合体建设试点”等，也在各地不断推动医疗卫生服务体系建设更趋完善。

每一年的重点工作任务，都持续推动医改向着纵深迈进。比如关于医联体、医共体建设，今年要“制定医疗联合体管理办法”“在500个县建设县域医疗共同体”；关于公立医院绩效，今年要“全面开展三级公立医院绩效考核工作，建立全国公立医院绩效考核信息系统”；关于完善短缺药品监测预警机制，今年要“采取强化储备、统一采购、定点生产等方式保障供应”。

每一年的重点工作任务，都在加紧回应人民群众的关切。制定关于实施健康中国行动的意见，制定互联网诊疗收费和医保支付的政策文件，制定建立完善老年健康服务体系的指导意见等，都是为了更好贴近民生所需。

每一年的重点工作任务，都在着力消弭民生及行业痛点。为有效防治癌症，今年要“加强癌症防治，推进预防筛查和早诊早治，加快境内外抗癌新药注册审批，畅通临床急需抗癌药临时进口渠道”；为确保疾控体系可持续发展，今年要“加快推进疾病预防控制体系改革，完善各级疾病预防控制机构功能定位”；为药品价廉质优、供应有保障，今年要“扎实推进国家组织药品集中采购和使用试点，认真总结试点经验，及时全面推开”。

回顾历年的重点任务及工作安排，可以触碰到医改的脉搏，也勾勒出医改顶层设计渐趋成熟的过程。以当下人民群众的关注来触碰今年的医改重点任务，则可以感受到医改的温度、撸起袖子后的质感。健康中国是座高楼，那么这些重点工作任务就是构成高楼的砖石。为此，更要部门间紧密协同联动，发挥政策协同的效应，把“三医联动”理念转化为医改的执行力。（叶龙杰）