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伏天，别把中风当中暑

语言不清、肢体偏瘫是中风的典型症状

2020年07月25日09:08

北京老年医院卒中二科主任、主任医师 刘晓红

头伏当日，63岁孙大爷出门办事突然晕倒，邻居以为老人中暑了，送到医院才知道是“热中风”。很多人觉得秋冬时节容易发生中风，怎么现在三伏盛暑也容易中风呢？

秋冬时节，室外冷、室内热，温差大会引起人体交感神经异常兴奋，使血管收缩和舒张紊乱，血小板易于凝集而形成血栓，导致中风发生。而在炎热的夏季，尤其是温度大于32℃时，人体体温调节主要靠汗液蒸发散热，因此每天要排出大量汗水，如不及时补充水分，就容易因血容量不足、血液黏稠度增高而诱发脑血管堵塞，导致缺血性脑中风。

而且，在临床中，不少中风患者误把中风当中暑，耽误了治疗时机。其实，中暑与中风的症状很好区分。中暑往往发生在高温环境下，常见表现有发烧、脉搏加速、意识丧失等，但不会有肢体乏力、偏瘫等表现。中风患者常常会出现意识丧失、头痛加剧、手麻、眼前发黑，同时伴有语言不清、肢体偏瘫等症状，并不特定在高温环境下出现，且多发生在有基础病的中老年人身上。对于脑中风患者，发生后的3小时是救治“黄金时间”，是抢救生命的关键。因此，一旦发现有人符合上述特征，应尽快拨打急救电话。

日常做好以下几点，可在一定程度上预防热中风发生。

重视基础病防治，规律用药。夏季血管扩张，血压会稍低一些，有些高血压患者就会松懈，随意调整药物，这有可能增加中风风险。

每天至少补充1000毫升水分。夏季出汗多，及时补充水分可稀释血液，防止血液黏稠形成血栓。建议中老年人在早晚各喝一小杯水，帮助稀释血液，保持小便清亮、大便通畅。

多吃蔬果。蔬菜和水果维生素含量丰富。鲜枣、芥蓝、豌豆苗等含有丰富的维生素C，对软化血管、改善动脉硬化有帮助。豆类、菇类富含B族维生素，有助于修复神经，防治中风。

空调温度在27℃~28℃为宜。长期待在温度过低的空调房里，会使血管收缩，增加中风风险。因此，老人不要直吹空调，要注意室内温度，定时开窗通风。

适量运动。避免高温时到户外活动，可择时择地做强度较低的运动，如打太极拳、练八段锦等，注意劳逸结合。

(责编：李轶群、许晓华)


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