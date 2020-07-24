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国家卫健委发布《关于开展2020年世界母乳喂养周活动的通知》

2020年07月24日10:28 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月24日电 （记者崔元苑）8月1-7日是第29个世界母乳喂养周。为进一步营造全社会关心、支持母乳喂养工作的良好氛围，促进儿童健康成长，国家卫生健康委近日发布《关于开展2020年世界母乳喂养周活动的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》明确，本次活动主题为“支持母乳喂养，守护健康地球”。强调倡导和推进全社会支持母乳喂养，保障儿童健康，同时减少母乳代用品的消费和使用，从而减少相关生产和消费环节对地球资源的消耗和污染。

《通知》决定将从三个方面开展主题活动：

一、开展社会宣传和健康教育。加强社会宣传，充分利用网络、广播电视、报刊杂志、墙报专栏、培训讲座等多种形式，广泛开展宣传倡导，向社会公众传播母乳喂养的重要意义，普及喂养知识，营造关心支持母乳喂养的良好社会氛围。创新健康教育方式和载体，针对孕前、孕中、产后等不同人群，利用微信、微博等移动媒体传播母乳喂养知识、技能和科学育儿理念，提高健康教育的针对性、精准性和实效性。

二、加强母乳喂养咨询指导。医疗机构要以孕产妇、哺乳期妇女和家庭成员为重点，通过开设孕妇学校、父母课堂、母乳喂养咨询门诊和热线电话，在孕期、产后等不同阶段加强母乳喂养咨询，开展个性化指导，解决孕产妇和养护人喂养难题，努力提高母乳喂养率。要针对患病孕产妇和早产儿等特殊群体，特别是新冠肺炎疑似、确诊孕产妇和新生儿，加强母乳喂养咨询指导，保障母婴安全健康。积极推广皮肤接触、袋鼠式护理等新生儿保健适宜技术，促进早开奶、早哺乳，提升母乳喂养率。

三、落实母乳喂养保障措施。加强部门协作，推进产假制度落实，保护哺乳期妇女权益。积极推进公共场所、机关、企事业单位设立母婴设施，为母乳喂养创造良好条件。加强爱婴医院建设和管理，不断提高母乳喂养指导服务的可及性和覆盖率，提高母乳喂养率。

(责编：崔元苑、许心怡)


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