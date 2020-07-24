手卫生是防控疫情的重要措施 10种情况一定要及时洗手

7月23日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第160场新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火表示，保持手卫生是防控疫情传播的重要措施。

庞星火提醒，发生以下情况一定要及时洗手：外出回家先洗手；采买物品食品后要洗手；戴口罩前、摘口罩后要洗手；揉眼睛、戴隐形眼镜前要洗手；准备食物前、用餐前、如厕后要洗手；在公共场所接触过扶手、门柄、电梯按钮、运动器械等公共设施后要洗手；接触过钱币、快递物品后要洗手；手被呼吸道分泌物污染后（比如接触过泪液、鼻涕、痰液和唾液后，咳嗽打喷嚏用手遮挡后）要洗手；前往医院后要洗手，照顾发热、或有咳嗽等呼吸道感染症状、或有呕吐腹泻等消化道症状的病人后要洗手；处理被污染的物品以及接触动物、动物饲料、动物粪便后要洗手。洗手时，应使用肥皂或洗手液仔细揉搓手心、指缝、指关节、大拇指、指尖、手腕，再用流动的水冲洗不少于20秒钟。建议大家外出随身带上手消毒剂或消毒湿巾，在不具备洗手条件的时候，及时进行手消毒。

需要特别提醒的是，照顾婴幼儿、老人、卧床患者的人，在接触护理对象前、处理粪便后一定要洗手。照顾婴幼儿的家长、护理人员，抱孩子、喂孩子食物前一定别忘了洗手。家长应教会孩子七步洗手法，督促孩子勤洗手，不乱摸物品，引导儿童主动正确洗手，养成良好卫生习惯。

相关知识：正确洗手需掌握六步洗手法

① 双手手心相互搓洗（双手合十搓五下）；

② 双手交叉搓洗手指缝（手心对手背，双手交叉相叠，左右手交换各搓洗五下）；

③ 手心对手心搓洗手指缝（手心相对十指交错，搓洗五下）；

④ 指尖搓洗手心，左右手相同（指尖放于手心相互相互搓各洗搓五下）；

⑤ 一只手握住另一只手的拇指搓洗，左右手相同各搓五下；

⑥弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓，交换进行各搓五下。