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抓住类风湿关节炎治疗窗口期

吴振冬

2020年07月24日08:25 来源：人民网－人民日报海外版

类风湿关节炎是一种常见的慢性、高致残性自身免疫疾病，长期以来一直被认为是“不死的癌症”。北京协和医院风湿免疫科曾小峰教授表示，由于类风湿关节炎主要呈现患病多、病程长、中重度患者多以及并存疾病多的“四多”特征，为防治与改善远期预后带来巨大的挑战，导致类风湿关节炎的漏诊和误诊现象较多。

一般来说，类风湿关节炎患者的关节破坏一旦发生、基本不可逆，如不及时治疗，三年致残率高达70%。类风湿关节炎不仅累及关节，还可累及关节外组织，如类风湿结节、皮肤黏膜病变、浆膜炎、心血管病变、肺部病变、神经病变、眼部病变和血液系统疾病等，造成严重的不可逆性损害。

类风湿关节炎的预后与病程、关节破坏情况和启动抗风湿药物治疗的时机密切相关。日前发布的首份《类风湿关节炎发展报告》中显示，早期诊断、早期治疗是阻断或延缓关节结构破坏、阻止关节发生畸形与残疾、改善预后的根本措施，可避免或显著减慢多达90%患者的关节损伤进展，从而预防不可逆残疾的发生，而最佳“治疗机会窗”为发病后的1年之内。

北京协和医院风湿免疫科田新平教授说，目前我国仍存在风湿免疫病专业知识普及程度低的问题。无论是专业医务工作者，还是公众、患者，对类风湿关节炎的认知度都非常低，使早期诊治面临着巨大挑战。

由于类风湿关节炎病情错综复杂，发病机制尚未完全明确，因而临床上还缺乏特异的治疗措施，目前仍以药物治疗为主，治疗目标为控制疾病症状、减缓疾病进展、阻止骨关节损坏、降低病残率、改善预后、提高患者的生活质量。但目前在我国类风湿关节炎常用治疗药物的使用率远低于国际水平。不仅如此，药物不规范使用问题也较为突出，有待加强。

专家提醒，患者只有在正规医院专业科室医生的指导下，才能从早诊早治、规范治疗中获益，从而实现对类风湿关节炎的有效防控。

(责编：李轶群、许晓华)


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