医院有安检，医患更安全

7月1日，北京市实施《北京市医院安全秩序管理规定》。新规定明确，医院应当建立安全检查制度，根据需要在医院入口或者重点区域入口进行安全检查，严防禁限物品进入医院。

新规定给百姓看病就医带来哪些变化？医患双方的感受如何？日前，记者走进北京部分医院采访。

安检系统很智能

安检门除了排查金属物，还具备人脸识别、体温检测等功能。对一些植入心脏起搏器的患者和孕妇，不会造成任何影响

7月10日，记者走进首都医科大学附属北京朝阳医院，进门先要过“三道关”：一是登记关。门诊楼东门广场，围出几条患者通道，没有智能手机的老人要带身份证、医保卡，由医务人员帮助填写流行病等筛查表，其他人则出示健康码，按一米线排队进入。二是安检关。进门处装有两套智能安检筛查系统，大包小件都得过一遍。三是手检关。如果安检系统报警或安检员发现异常，就要进行人工手检。

上午9点半，记者看到医院安检门显示屏上的数字显示：通行人数1992……

“这个门叫做通过式智能安检门。与普通安检门不同，它能识别并排除手机、钥匙、皮带扣等日常金属物品，只有发现禁限物品才报警，因此极大提高了人员通过效率。”北京朝阳医院保卫处副处长毕庭刚说，这道安检门作用很多，除了快速发现禁限物品外，还具备人脸识别、体温检测等功能。对一些植入心脏起搏器的患者和孕妇，不会造成任何影响。

据了解，北京朝阳医院作为试点单位，今年1月已对全院区出入口进行改造，开放的5处入口全部实施安全检查。安保包括物防、技防和人防。医院分管安保工作的副院长李德令介绍，这套安检门只是硬件升级的一小部分。2月起，医院先后添置了20部手持金属探测仪、4台金属感应门、1套金属探测安检门、2套智能安检筛查系统等设备，构筑起入院的第一道安防线。

除了入口，各楼层、科室安保也已升级。朝阳医院把急诊区域、手术室、放射科等11个科室列为要害部门，安装入侵报警系统；把门诊楼各科分诊台住院病房护士站等列为重要区域，加装了115个一键紧急报警按钮，安装27处可视对讲报警装置，并设置了人脸识别点位。“医院目前实现了重点科室、重要区域、公共区域人防、物防、技防全覆盖。”李德令说。

在人防上，北京朝阳医院本部配备了保安人员，有一支治安应急处置分队，他们通常两人一组流动巡逻。

“从急诊负一楼走到十层，巡逻一遍要半个小时，一天下来至少走两三万步。”保安崔磊说，他每周还要参加防暴演练。今年，医院保卫处多次邀请北京朝阳区公安分局反恐和特巡警支队、呼家楼派出所等单位的教官到医院开展安全检查和处置应急突发治安事件的培训。

首都医科大学附属北京友谊医院保卫处工作人员曹勇国介绍，医院将急诊、留观室、儿科、医患办等设为安保重点部门，对部分科室24小时站岗。医院同步加强技能培训，每个月都有演练，每天都有保安履职考核。在急诊科执勤的保安李永红介绍，由于急诊有抢救室，突发状况多，易发生冲突事件，公安部门还对保安强化了防暴和反恐演练，让保安都能熟练使用防暴装备。

发生冲突有预案

医院内部的一键报警、中控信号等直接通到警务工作室，提高了民警的反应效率

7月1日，在北京友谊医院通州院区，一系列新的安保举措如期上线。医院在多个出入口都张贴了大幅海报，就连地下停车场也在醒目位置贴有宣传画，提醒人们：“不得扰乱医院安全秩序”“医务人员履行职责受法律保护”“不得有侮辱、恐吓、威胁、谩骂和恶意尾随医务人员等行为”。

安保升级当天，北京友谊医院分管安保工作的副院长李昕原本有两个担心：一是怕入口安检导致排长队；二是怕患者对此不耐烦、不理解。7月1日一大早，他就守在急诊、门诊处观察。令人欣慰的是，现场一不拥堵，二没人抱怨。李昕说，《规定》实施至今，绝大部分患者都很支持、配合。

《规定》提出，健全完善医警联动机制。公安机关应当按照规定在二级以上医院设立警务室，配备必要警力；警务室与医院治安保卫部门联合办公。

李昕说：“以前，北京很多三级医院也有警务室，但标准不一。新规定要求至少派驻3名民警，24小时在医院。医院内部的一键报警、中控信号等直接通到警务工作室，提高了民警的反应效率。以前一些医院出事，需要先打110，再转到属地派出所，再派警察过来。”

“民警有执法权。医院发生冲突，保安如果劝不住，民警就会到场处理。”曹勇国补充说，这次医警联动还有个亮点，就是有备案的“医闹”重点人员、“号贩子”以及进入医院的犯罪嫌疑人等关联信息都已接入通州区公安局，他们一旦被医院的人脸识别系统确认，警务室民警将第一时间出警。

在北京朝阳医院，警务室也在改造升级。医院全年门诊量高达400余万人次，治安环境复杂。目前，医院警务室由3名民警实行驻勤制，24小时值班。

李德令感慨，警务室建立以后，对医院治安起到了立竿见影的效果。“为妥善处置医疗纠纷，预防可能引发的治安或刑事案件，警务室积极配合医院医务处、门诊办、社工办等，成功使多名患者与医院达成调解，避免激化矛盾。民警执法严格按照法律程序，对达不到治安处罚和刑事处罚标准的行为人，除了进行警告、训诫外，还会疏导帮助，化解情绪。”

在北京朝阳医院急诊区域治安处置室的墙上，公示着医院“1318”应急处置体系。“这个体系背后，正是我们的应急治安处置准则，即医务人员拨打1个电话，值班人员接听不会超过3声，接报后保安1分钟到达现场，应急分队及民警将涉事人员及时带离，8分钟之内处置完成。”毕庭刚说。

“医院已成立重大涉医安全事件专项工作领导小组，领导小组下设管理办公室，由医院警务工作室保卫处处长负责，管理应急行动现场指挥组、应急处置组和警戒疏散组等安保力量，并负责制定专项安保工作方案，进一步完善应急预案。”李德令说。

医患更有安全感

医院是特殊的公共场所。加强安保措施，不只是保护医生护士，也是保护每一个患者

“您好，请把包过一下。”见一名老年患者疑惑着走近，北京朝阳医院安检员主动上前引导。患者胡大爷把挎包放进X光机，觉得很新鲜。“我们在包里发现一把折叠小刀，先代为保存，您出去的时候再还给您。”负责查验包裹的值机员说。“这机器查得可真细啊！”胡大爷解释，小刀本是用来削水果的。不过，对医院的做法他表示理解：“人人都过安检，看病就都安全了。”

“加强安保措施，不只是保护医生护士，也是保护每一个患者。因为暴力冲突可能伤及在场的任何人。”北京友谊医院通州院区的患者侯女士说。

“我们护士心里更踏实了。”在北京朝阳医院门诊三层的心内科分诊台，护士张念忠深有感触。她的分诊台是开放区域，几乎没有遮挡。每次听说有伤医事件，她就多少有些担心。现在医院安保升级了，分诊台有一键报警装置，还配专职保安，面对一些突发情况，她更有底气沉着应对。

“最近，患者都要在分诊台登记健康宝、身份证、出入证、流调表等信息。有位老人没带身份证，也没有手机和社区出入证，却非要马上看病。我们反复解释，他仍对护士又吵又嚷。保安闻讯后立马上前劝阻，老人这才慢慢冷静下来，决定改天再来。”张念忠说。

“医院是特殊的公共场所，只有确保安全，医患才能共同受益。”北京朝阳医院心内科主治医师史琳影告诉记者，救死扶伤是医生的天职，但医生也需要保护。这种保护既包括安检，也包括对医务人员的理解和尊重。

李德令介绍，在北京朝阳医院，社会工作办公室有专人负责倾听和处理患者的意见。医院门诊大厅还设有一站式投诉中心，90%以上的纠纷能在这里解决。“很多患者的不满其实并非医疗业务问题，而是对医保报销、退费退药等管理业务存在疑惑，患者碰上这类事情先不必争吵，可以找到投诉中心问清楚。总的来看，医院对患者意见的反馈渠道是畅通的。”

在北京友谊医院通州院区，门诊楼三层的医患关系办公室负责处理患者投诉。如果当事人在调解过程中有肢体冲突，保安和民警会将其请到警务室的谈话室。如果存在扰乱医院安全秩序等行为，将依法对其采取措施。

曲媛是北京友谊医院通州院区医患办的工作人员，同时也是神经内科医生。长期处理医患关系，又参与治病救人，这双重身份让她对医院安保工作体会更深。“医院加强了医务人员安全培训，组织了线上考试和微信网课，教授如何使用报警装置等。”

前不久，曲媛遇到一名抑郁症患者，他对检查结果很不满，不断发出语言威胁，举止十分冲动。出于安全考虑，曲媛按照培训所教的方法判断时机，果断使用了一键报警。保安马上前来陪护，这才顺利完成就诊过程。

李昕表示，北京友谊医院在升级安保举措的同时，也致力于改善服务态度和医疗质量。“凡是出现任何医患纠纷，科室都要认真讨论。对于医疗态度、责任和职业操守等方面的问题，需要提交全院讨论。”

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 19 版）