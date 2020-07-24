热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

北京市文旅局：演出场所可有序恢复经营

2020年07月24日08:13 来源：北京商报

7月21日，北京市文化和旅游局在官方网站发布了《北京市文化和旅游局关于演出场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所有序恢复经营活动的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，在坚持常态防控、有序开放、预约限流，严格落实主体责任、属地责任和各项防控措施的基础上，经属地政府同意，稳妥、有序恢复辖区内剧院等演出场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所经营活动，中高风险地区暂缓恢复。

《通知》指出，恢复开放的演出场所严格执行人员预约限流措施。剧院等演出场所观众人数不得超过剧场座位数的30%，间隔就坐，保持1米以上距离。含有多个剧场的综合性演出场所，同时只能开一个剧场。暂缓举办中大型营业性演出活动，暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动（演职人员已在境内的除外）。中高风险地区暂缓恢复营业性演出活动。

与此同时，北京市文化和旅游局也同步公开了《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南（第二版）》（以下简称《措施指南》）。在场所防控方面，《措施指南》提出，每场演出前后，应当对场所舞台区、观众区、化妆间、通道、出入口、行政办公场地等公共区域进行全面清洁消毒（建议使用有效氯500mg/L的含氯消毒液消毒）。同时，演出场所应当在条件允许的情况下首选自然通风，如采用中央空调通风系统应在开启前检查设备是否正常，对冷却塔等进行清洗，保持新风口清洁。此外，演出场所应当配备充足的口罩（建议配备符合一次性使用医用口罩标准或相当防护级别的口罩）、体温检测设备、一次性手套、洗手液、消毒剂等消毒防护用品。在公共休息区、洗手间等区域配备洗手液、速干手消毒剂等清洁消毒物品，便于消费者和员工随时清洁消毒。

在购票方式和演出形式上，《措施指南》则鼓励线上服务，如推广在线实名制购票及电子票，使用在线支付，采取二维码闸机验票等，尽量减少直接接触，同时剧院等专业演出场所实行实名制购票和实名制入场，此外，鼓励云音乐会、空中剧场等线上演出活动，丰富文化产品供给。（记者 卢扬 实习记者 耿文婧）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn