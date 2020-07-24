北京市文旅局：演出场所可有序恢复经营

7月21日，北京市文化和旅游局在官方网站发布了《北京市文化和旅游局关于演出场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所有序恢复经营活动的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，在坚持常态防控、有序开放、预约限流，严格落实主体责任、属地责任和各项防控措施的基础上，经属地政府同意，稳妥、有序恢复辖区内剧院等演出场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所经营活动，中高风险地区暂缓恢复。

《通知》指出，恢复开放的演出场所严格执行人员预约限流措施。剧院等演出场所观众人数不得超过剧场座位数的30%，间隔就坐，保持1米以上距离。含有多个剧场的综合性演出场所，同时只能开一个剧场。暂缓举办中大型营业性演出活动，暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动（演职人员已在境内的除外）。中高风险地区暂缓恢复营业性演出活动。

与此同时，北京市文化和旅游局也同步公开了《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南（第二版）》（以下简称《措施指南》）。在场所防控方面，《措施指南》提出，每场演出前后，应当对场所舞台区、观众区、化妆间、通道、出入口、行政办公场地等公共区域进行全面清洁消毒（建议使用有效氯500mg/L的含氯消毒液消毒）。同时，演出场所应当在条件允许的情况下首选自然通风，如采用中央空调通风系统应在开启前检查设备是否正常，对冷却塔等进行清洗，保持新风口清洁。此外，演出场所应当配备充足的口罩（建议配备符合一次性使用医用口罩标准或相当防护级别的口罩）、体温检测设备、一次性手套、洗手液、消毒剂等消毒防护用品。在公共休息区、洗手间等区域配备洗手液、速干手消毒剂等清洁消毒物品，便于消费者和员工随时清洁消毒。

在购票方式和演出形式上，《措施指南》则鼓励线上服务，如推广在线实名制购票及电子票，使用在线支付，采取二维码闸机验票等，尽量减少直接接触，同时剧院等专业演出场所实行实名制购票和实名制入场，此外，鼓励云音乐会、空中剧场等线上演出活动，丰富文化产品供给。（记者 卢扬 实习记者 耿文婧）