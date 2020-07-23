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活跃在一线的泰国乡村医疗志愿者

本报驻泰国记者  孙广勇

2020年07月23日08:35 来源：人民网－人民日报

在泰国孔敬府班派县的侬颇村，入口处有两位身着灰色医疗志愿者背心的老人，一人手持测温仪测温，一人递上酒精洗手液。“村里有321户、1018人，我们一共14名志愿者。进入社区的人员都要测体温和洗手。”社区志愿者主席布拉查告诉记者，“疫情严重时，我们挨家挨户去敲门，告知居民如何防疫，调查每位居民的健康情况，对外联络卫生局、医院等。当时所有从外地返回孔敬府的人员必须居家隔离，志愿者每天都去隔离点收集信息，并提供帮助。我们还会到村里的商店等地随时检查，看大家是否佩戴口罩、是否准备了酒精消毒剂等。”

在泰国的新冠肺炎疫情防控过程中，乡村医疗志愿者发挥了巨大作用。多年来，志愿者们一直活跃在乡村疾病控制与防疫领域的一线。泰国应对新冠肺炎疫情管理中心发言人塔威信近日表示：“志愿者们为成功抗击疫情作出了巨大贡献。基层医务工作者、志愿者深入社会各个角落、每个家庭，泰国这种卫生监测体系得到了世界卫生组织的赞扬。”

目前在泰国有105万名医疗志愿者，其中绝大多数是乡村医疗志愿者。他们为就医不便的乡村民众提供医疗帮助与服务，为村民进行病症初步诊断并提供药物以及帮助村民就诊等，在村民与专业医护人员之间架起桥梁。

今年4月，72岁的苯颂在给村民发放口罩和酒精洗手液时，因车祸不幸去世。苯颂已经担任乡村医疗志愿者34年了，这次抗击疫情期间，她帮助医生和护士在村子里做了很多工作。泰国总理巴育对苯颂和志愿者群体给予高度评价。

虽然疫情已经缓解，侬颇村入口仍设有筛查点，志愿者更多是向居民宣传防控知识和健康的生活理念，防止疫情反复。“泰国传统社区的特点就是相互关照。作为志愿者能够帮助别人，我们自己也获得幸福感。已经做了15年志愿者，能帮助社区越来越好，我很欣慰。”布拉查自豪地说。

泰国各类商业活动和旅游业正逐渐恢复，但人员流动和其他不确定因素都可能导致疫情卷土重来，这让布拉查感到丝毫不能有所放松，“病毒还存在于某些角落，生活真正恢复正常还需要很长时间，我们会时刻防范。”

（本报曼谷7月22日电）  

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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