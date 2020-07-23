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中国学者新发现：通过无创血液检测可实现癌症早期筛查

2020年07月23日08:33 来源：中国新闻网

　　血液无创检测可以比常规诊断提前四年发现癌症——这是真的。

　　复旦大学22日披露，青年研究员陈兴栋等领衔的该校泰州健康科学研究院和人类表型组研究院科研团队研究发现，对于结直肠癌、食管癌、肝癌、肺癌和胃癌5种常见恶性肿瘤，早期的癌症信号——微量肿瘤甲基化就存在于血液循环之中，并可以被无创检测。

　　《自然·通讯》刚刚发表了这项研究成果。这一最新研究成果证实了，通过提高检测技术的灵敏度，能够更早发现肿瘤标志物，从而实现有效的对癌症早期筛查，具有重要的科研与健康意义。

　　当前，恶性肿瘤的发病率和死亡率呈逐年上升的趋势，已成为全球人类主要的疾病负担之一。早期肿瘤患者的5年生存率可达91%，晚期肿瘤由于不能通过手术切除，缺乏有效治疗方案，平均5年生存率仅为26%。陈兴栋表示，实现肿瘤的“早发现”，可帮助患者赢得治疗时间，有效提高治愈率。

　　这位学者告诉记者，要对早期肿瘤检测和筛查进行验证和研究，不仅仅需要高效、灵敏的技术，更关键的是需要对肿瘤患者在确诊前即进行血液和生物样本采样。这需要有大型、长期开展科研活动的人群队列来支撑研究人员的探索活动

　　陈兴栋团队发现，癌症信号在病症发展早期、甚至在无症状未确诊的若干年前就会存在于血液中。利用泰州前瞻性队列的样本，复旦研究团队在严格意义上证明DNA甲基化测序能够比传统诊断方法更早地发现癌症。

　　据悉，泰州队列于2007年开始建设。截至目前，已有近20万社区人群参加该项研究。研究团队通过系统的队列随访，长期跟踪队列人群各种重大慢性病的发生情况，并且在无症状人群中于多个时间节点跟踪采集了150余万份各类生物样本长期保存。

　　陈兴栋告诉记者，目前国外的一些类似多癌早期筛查研究的检测方法成本很高。此项研究证实，仅需从单管血液中取样少量DNA即可，具备作为潜在一线癌症早筛手段的有效性和经济性。(记者 陈静)

(责编：许心怡、崔元苑)


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