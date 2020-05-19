加速商业复苏 餐饮企业露天经营申请启动

消夏消费旺季即将来临，疫情之下还能不能露天经营，成为餐饮企业及大众关心的问题。近日，经开区下发了《关于开展2020年新型冠状病毒的肺炎防疫期间餐饮企业露天经营管理工作通知》（以下简称《通知》），启动餐饮企业露天经营申请及管理工作，组织餐饮企业合法合规设立露天餐饮经营场所，督导落实疫情防控各项工作。引导餐饮企业在做好疫情防控的基础上进行露天经营，活跃区域商业氛围。

《通知》显示，经开区内符合区内注册及纳税；位于商业中心、主要道路两侧综合商业楼或独立院落内；符合市政市容、市场监管、环保、公安、园林绿化、交通路政等部门法律法规和规章制度规定等条件的餐饮企业，可申请露天经营。疫情防控工作是今年餐饮企业露天经营的重中之重，经营主体需制定户外经营应急预案，明确相关人员职责，做好户外经营信息登记；设置测温区，做好经营区域卫生消毒工作并登记；在店内候餐区、取餐区、结账区域划设“一米线”，严格控制排队就餐人流密度，提倡扫码点餐结账；桌椅间距不少于1米，每桌顾客就餐结束，要及时做好消杀工作，再引导下一桌客人就坐；经营时间最晚至22点，特殊情况可适当延长2-3小时。

除了做好疫情防控工作，餐饮企业还将按照《通知》要求，做到保持露天经营区域环境卫生整洁，及时对产生的垃圾废弃物按规定实行分类收集、日产日清；食品采取店内后厨制作、室外食用，无室外加工、制作、销售其他食品；桌椅、遮阳伞、隔离设施等外摆设施需风格统一、协调，商业中心按照连贯性、一致性标准规划外摆区；遇到特殊天气，须及时取消户外餐饮服务，避免因天气导致的其他影响。

大族广场商业区是经开区商务金融局组织餐饮企业开展露天经营的试点，如今有15家餐饮企业通过申请开始露天经营。走进该商业区广场上，多家餐饮企业在店门前有序摆放餐桌、餐椅、遮阳伞，设立了露天经营区域。就餐高峰时段，就餐人员间隔1米排队等候，测体温后进入内部点餐就餐，就餐后店员及时收集垃圾，各项工作有序开展。该试点取得运营管理经验后，这种运营管理方式还将在全区推广。 （融媒体中心记者 田艳军）