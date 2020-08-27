美国户外“大排档”烟火气十足 引发华人思乡情

中新网8月25日电 据美国《世界日报》报道，美国洛杉矶开放户外用餐以来，不同风格的餐馆各有不同境遇。一些餐馆虽在户外设座，但也人少冷清。但有些餐馆的菜肴因其更适合户外用餐，反倒是吸引了更多人。许多华裔业主和食客表示，如今也有了更多机会，在美国体验“大排档”。

在亚洲，夏日的夜宵文化是城市烟火气的重要组成部分。在美华人日常生活的遗憾中，也必然包括热闹夜生活的缺失这一项。然而，疫情下，南加州华人聚居的圣盖博谷等地，允许餐饮商家将室内堂食服务搬到室外，倒是让许多人有了体验“大排档”的机会。

夏季的傍晚，一群人在院子、路边摆上桌椅吃火锅，在中国川渝地区，被称为“院坝火锅”。如今在美国，这样的场景也越来越常见。

阿罕布拉市的火锅店主谢先生来自成都。从疫情开始到8月初，他的火锅店一直关闭，在当局宣布可以户外用餐后，他就开始筹划起了露天火锅。他表示，自己希望把环境打造得比较有市井气息，让食客们体验一把在老成都吃街边火锅的感觉。

该店将屋后的露天停车场作为场地，为了防疫，每桌之间相隔较远。为了弥补可能因社交距离减少的热闹氛围，店主在周边挂上了串灯，还增加了2个装饰火把。

来自成都的刘小姐专程从尔湾驾车来吃火锅。疫情期间，她好几个月没能好好吃一顿火锅，这次来也是为了一解思乡之情。她表示，原本担心天气炎热，但没想到傍晚后凉风习习，其实也还好。

因为是第一次做户外用餐，谢先生也在不断改进。数周下来，生意也逐渐成形，闻讯而来的食客越来越多。除了锅以外，店里所有的餐具和桌布都是一次性的，店里也准备了一些比较精美的一次性餐盘。火锅的蘸料按照卫生部门要求，分小份预先装好，不再使用自助调料。此外，食客可以扫桌上贴的二维码，用手机点菜和支付，不必接触菜单、现金或卡。

除了火锅以外，露天的烧烤配啤酒也是中国夜宵文化中不可或缺的元素。来自中国东北的高先生，也在洛杉矶体验了家乡的正宗“撸串”方式。

位于艾尔蒙地市的一家串吧，最近也在停车场摆设桌椅，开设露天烧烤，烧烤炉摆在户外，增添烟火气，颇有夜市“大排档”的氛围。高先生表示，夏日夜晚在户外的“大排档”，油滋滋的烤串加上啤酒，非常有怀旧的感觉，也能让人“忘却了疫情的烦恼”。(李雪)