防结直肠癌 收好这16字箴言

结直肠癌的发病率一直呈上升趋势，在广东，结直肠癌是发病率排在第二位的肿瘤。结直肠癌的发生跟什么有关？如何预防结直肠癌……广州市第一人民医院院长、胃肠外科专家曹杰教授送给大家16字箴言：“规律生活，健康饮食，定期体检，经常运动”，他同时提醒，对于结直肠癌来说，早诊早治至关重要，建议40岁以上的人群每年做一次肠镜，有家族史的高危人群应该提前到30岁做肠镜。

结直肠癌 主要跟这些因素有关

曹杰介绍，结直肠癌的发生跟饮食和生活习惯密切相关。高蛋白、高脂肪、高热量的三高饮食习惯是诱发结直肠癌的重要因素。“虽然广东的饮食相对比较清淡，但最近这几年，不少年轻人的饮食有些偏西化，爱吃奶油蛋糕、甜品之类的；还有一些广东人喜欢吃煎炸、烧烤食物，如烧鸡、烧鹅等，胆固醇都非常高。所以结直肠癌也有年轻化的趋势。”曹杰介绍，临床中，他接触到的一个最年轻的患者只有13岁。他来的时候一直说肚子疼，大便也带血，胃肠镜检查显示肠子里有肿瘤。

另外，肠道息肉是导致结直肠癌的直接因素。曹杰介绍，在统计该院肠镜总例数时发现，约有15%~20%的人有不同程度的息肉。约85%~90%的结直肠癌是由息肉转变过来的，这个时间大约是5~15年。“所以，我建议发现息肉后，必须积极处理，不让它有机会转变成癌。”处理完息肉后，还要遵医嘱定期复查，一般前三年每年复查一次，三年以后可以每两年复查一次,六年以后则可以五年复查一次。

早发现晚发现 预后大不同

曹杰介绍，早发现早诊断对结直肠癌非常重要，早发现跟晚发现，预后是完全不同的。晚期结直肠癌，5年生存率大概只有5.7%左右，非常低，而如果早期发现，5年生存率大于95%。“我建议40岁以上的人群一定要定期做肠镜，如果是有家族史的高危人群，可以提前到30岁。”他介绍，还有一种情况需要特别注意，那就是如果大便长期带血，很多人以为是痔疮，此时千万不要掉以轻心，一定要做肠镜排查。

做无痛肠镜 不会变傻变痴呆

一提起肠镜，很多人都觉得很痛苦，心里不由打起了退堂鼓。对此，曹杰表示，其实肠镜的痛苦是可以忍受的，实在怕痛的可以选择无痛肠镜，普通肠镜的费用大概350元左右，无痛肠镜（局麻和全麻）费用在560~800元左右。有些患者担心做无痛肠镜打麻药会有后遗症，比如变傻变痴呆等，对此，曹杰表示，这种情况一般不会发生，但要特别注意的是，如超过一定年龄的老人，或者基础疾病比较多的人、有心脑血管疾病的人、有血液病的病人等，做全麻时必须要经过麻醉科医生评估。

预防：记住这16字箴言

曹杰介绍，目前，结直肠癌的治疗效果在所有肿瘤里面算是比较好的。首先，早中期的癌症，手术可以解决很大问题，目前很多患者可以采用微创手术，有的甚至可以直接用达芬奇机器人来做手术。其次，化疗、放疗也相对比较敏感，另外，还有一部分患者靶向治疗的效果也很不错，所以整个结直肠癌的预后比10年前有了很大的进步，很多患者能够长期存活。

如何预防结直肠癌？曹杰总结了16字箴言：规律生活，健康饮食，定期体检，经常运动。具体来说，就是一定要养成规律的生活习惯，不要熬夜，饮食均衡，日常生活中可以多吃富含维生素C的食物和蔬菜等，尽量少吃三高食品。还要避免抽烟喝酒。另外，很重要的一点是，要保持大便通畅。曹杰介绍，大便在直肠里存留太长时间，肠道会吸收一些毒素，甚至对肠黏膜造成一定的损伤，所以大便一定要有规律。“另外，上厕所时不要拿着手机，这是个非常糟糕的习惯。”曹杰说。（全媒体记者张青梅 通讯员魏星）