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2020公立医院高质量发展典型案例征集展示活动报名通道开启

2020年07月21日15:47 来源：人民网-人民健康网

人民网·人民健康将启动公立医院高质量发展典型案例征集展示活动

人民网北京7月21日电 为推动我国公立医院高质量发展，提升医疗服务质量水平，总结推广先进经验，做好典型宣传工作，根据《国卫医质量便函﹝2020﹞307号》文件要求，在国家卫生健康委员会医政医管局指导支持下，人民网·人民健康近期将组织开展2020公立医院高质量发展典型案例征集展示活动，活动报名通道现已开启。

本次推选宣传活动将面向全国各级公立医院。围绕落实《医疗质量管理办法》《医疗技术临床应用管理办法》《医疗质量安全核心制度》，医疗机构结合医疗质量安全水平、医疗技术能力提升、专科发展和优化医疗服务等工作情况，通过多重视角，以图、文等形式，挖掘相关人物、科室、团队、以及医院在管理、临床、护理及后勤等方面高质量发展的经验和做法。

本次推选类别分为“典型人物”“典型科室”“典型团队”“典型医院”四类。推选方式为医院自荐（包括医院和医务工作者）、公众推荐、媒体推荐等相结合。

活动将分以下五个阶段开展：

一、8月1日至10月1日为案例征集阶段。参与的医疗机构可在此时间段内登录人民网“公立医院高质量发展典型案例征集展示活动”专题页面

（http://health.people.com.cn/GB/26466/423696/429536/index.html），按提示要求，把选送的案例电子版以及案例征集申报表电子版、图片、媒体报道复印件等发送至邮箱（lirongjun@people.cn）。

二、8月至12月为宣传展示阶段。人民网·人民健康将对参评的案例在“全国公立医院高质量发展典型案例”推选宣传活动专题页面进行展示、网评及公示，并同时在人民网·人民健康多个平台进行推广、传播。

三、10月为初评阶段。人民网·人民健康将对候选案例进行初步审核，，确定初选名单。在此期间，人民网·人民健康将根据情况对参选的医院进行抽查、实地调研采访、网络舆情检索。

四、11月为终评阶段。人民网·人民健康将组建评审专家推选委员会，对入选的医疗机构、科室、医务工作者等进行终选，最终推选出“2020高质量专项行动”各类示范案例。

五、12月为典型宣传阶段。人民网·人民健康将举办“全国公立医院高质量发展典型案例总结大会”，对典型进行集中推介并开展深度交流，对入选的医院、科室、团队和医院等进行包括视频、专访、专题等形式的全媒体宣传。

通过整个活动，旨在形成典型带动、示范引领的工作氛围，为推进分级诊疗体系建设、公立医院改革措施落地、促进公立医院高质量发展营造良好社会舆论，凝聚发展共识，从而更好地为保障人民群众健康服务。

联系人：人民网（李红伟、李镕君）

联系电话：13381003952、18514733727

附：“2020年度公立医院高质量发展典型案例征集展示活动”申报表

(责编：崔元苑、许心怡)


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