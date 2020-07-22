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绿豆汤和中药能否和谐相处

莫鹏

2020年07月22日08:48 来源：北京日报

绿豆汤是解暑名品，具有消暑解毒、止渴利尿的功效。然而在民间，有着绿豆汤和中药不能同时服用的说法，很多人认为绿豆汤会削弱中药的疗效。事实果真如此吗？我们来听听火箭军特色医学中心中医科主任医师李军的讲解。

治热证可服绿豆汤

《本草纲目》记载：“绿豆气味甘寒，无毒……解一切药草、牛马、金石诸毒。”由于绿豆有解毒作用，从而产生了“吃中药不能吃绿豆，以免解药”的说法。其实，服中药时能否喝绿豆汤，不可一概而论，应根据病情的寒热虚实以及所服中药的性味而定。

由于绿豆有清热解毒、消暑除烦、健胃止渴、利水消肿的功效，因此对于外感风热、痈肿丹毒、暑热内侵等热性病，在服中药的同时喝点绿豆汤，能促进药效，促使病情好转。此类疾病主要包括中暑、咽喉肿痛、急性腮腺炎、口干、口苦、泌尿系统感染等热证实证。

另外，是否能喝绿豆汤还与所服中药的药性有关。比如在服用金银花、黄连、黄芩、黄柏、板蓝根等清热类中药时可以适当喝点绿豆汤，也可以起到相辅相成的作用。不过每次喝的量要控制在100毫升以内。

但是由于绿豆偏寒，患有慢性胃肠炎、关节冷痛、痛经等虚证寒证的人，在喝中药时就不宜喝绿豆汤。否则可能会加重病情。

在服用人参、黄芪、肉桂、附子、高良姜等温补类药物及桂枝、干姜、细辛等温经散寒类中药时，未经医生许可，不要擅自服用绿豆汤，以免减低药效，影响治疗效果。

哪些人不宜喝绿豆汤

绿豆汤虽好，也不是人人都适宜。从中医理论来讲，主要有三类人不适宜喝绿豆汤，要引起大家的注意。

1.脾胃虚弱的人。绿豆中蛋白质含量较多，大分子蛋白质需要在酶的作用下转化为小分子肽、氨基酸才能被人体吸收。

老人、儿童以及体质虚弱的人肠胃消化功能较差，很难在短时间内消化掉绿豆蛋白，容易因消化不良导致腹泻。

2.经期女性。女性经期时体质偏寒，若是饮用绿豆汤容易导致气滞血瘀，引起腹痛，加重痛经。

3.痛风患者。绿豆每100克含50至100毫克嘌呤，属于中等嘌呤含量食物。痛风患者，特别是有关节炎症患者最好少吃。

绿豆汤怎么喝

1.别用铁锅煮。绿豆的活性成分大多在表皮中，若用铁锅煮，绿豆皮中的类黄酮和金属离子会发生作用，形成颜色较深的复合物，煮出的绿豆汤发黑，食用后还会造成肠胃不适。最好用砂锅煮绿豆汤。

2.煮时别放碱。煮汤熬粥要黏稠，有人就加点儿碱，但是绿豆中富含的维生素B是解暑特性的重要组成部分。如果加碱就会破坏维生素B以及类黄酮抗氧化成分，所以煮绿豆汤不要加碱。若想豆汤黏稠可加些燕麦片或糯米。

3.一次喝一碗。绿豆中含有低聚糖，过量饮用会导致胀气、消化不良甚至腹泻，所以每次一碗最佳。也不可天天喝，成人一周喝2到3次就可以了。

4. 不能空腹喝。绿豆性寒，空腹饮用会对脾胃造成伤害。尤其四肢冰冷、腰腿冷痛的寒性体质的人，若是空腹饮用会加重症状，引发腹泻甚至慢性胃炎等消化系统疾病。

5.推荐食用方法——百合绿豆汤。准备绿豆20克、干百合15克或鲜百合30克、白砂糖5克、饮用水200毫升。绿豆去掉杂质用清水洗净，百合剥开用清水洗净。将绿豆放入锅中，加入清水烧开后，转小火煮至绿豆开花，再放入百合。待百合、绿豆熟烂时，放入白糖，待糖化开，盛入碗里即可。

绿豆的功效

绿豆的重要药用价值是清热解毒。如果有口舌生疮、喉咙肿痛等上火症状，需要清热，那么把绿豆盖上锅盖煮3分钟，煮至汤色黄绿澄清即关火，舀出绿豆汤直接喝，或者加点冰糖喝。这时的绿豆汤含有大量的多酚类物质，清火作用最强。如果为了解毒，煮绿豆汤时最好把绿豆煮烂。这样的绿豆汤色泽浑浊，解毒作用会更强。

绿豆还可以作为外用药。将绿豆磨成粉，绿豆粉和滑石粉以2：1的比例拌匀制成爽身粉，扑在身上可治暑月痱子。将绿豆粉经微火炒成浅黑，用米醋调成糊状，涂敷于初起痈肿处，能减缓痈肿的发展。绿豆粉制成的面膜，具有防治皮肤粉刺与汗疹、延缓皮肤衰老的功效。

（作者单位：火箭军特色医学中心）

(责编：李轶群、许晓华)


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