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6600余名工作人员在乌鲁木齐市开展核酸采样工作

2020年07月22日07:57 来源：人民网-新疆频道

　　发布会现场。马亮 摄

　　人民网乌鲁木齐7月21日电（马亮 杨睿）“乌鲁木齐市组建了由自治区、市、区（县）医疗机构共同组成的采样工作队，共抽调6600余名采样人员，组成300余个小组，与国家卫健委组织的10支核酸检测医疗队混合编组，力争在最短时间完成全市的核酸检测工作。”乌鲁木齐市卫健委副主任常建梅介绍说。

　　21日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市疫情和防控工作情况。截至7月20日24时，乌鲁木齐市现有新冠肺炎确诊病例53例，无症状感染者55例。

　　乌鲁木齐市卫健委副主任常建梅。马亮 摄

　　常建梅说，乌鲁木齐市将在全市范围内开展免费核酸检测工作。截至7月19日，已对集中医学观察人员和重点人员完成核酸检测，目前正在对乌鲁木齐市各区（县）进行逐个检测，天山区已完成，沙依巴克区正全面铺开，其他区（县）正在进行检测前的各项准备工作。

　　同时，欢迎广大市民监督举报，凡是擅自收费的行为，不但要如数退还，还要依规依纪严肃处理。乌鲁木齐市纪委受理电话：0991-4689245。

(责编：许晓华、李轶群)


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