乌鲁木齐市现有医学观察人员中病例检出将呈下降趋势

新闻发布会现场。马亮 摄

人民网乌鲁木齐7月20日电（马亮 陈新辉）乌鲁木齐市此次疫情初期病例均与一起聚集性活动存在流行病学关联，结合暴露时间，一代密接者多已发病，初步判断，在现有医学观察人员中病例检出将呈下降趋势。

20日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市疫情最新情况， 7月19日0时至7月19日24时，乌鲁木齐市新增新冠肺炎确诊病例16例，无症状感染者9例。

据介绍，乌鲁木齐市此次新冠肺炎疫情发生后，前几日确诊病例和无症状感染者增长较快，其中18日报告人数较多。一方面，是因为按照新冠肺炎发病规律，此次新发疫情一代密切接触者已从潜伏期陆续转为确诊病例或者无症状感染者；另一方面，是由于发现确诊病例后，按照“边流调、边检测、边防控”的原则，迅速采取果断、严格的措施，阻断传播渠道，开展流行病学调查，对重点人群全部进行核酸检测，基本做到了早发现、早报告、早隔离、早治疗，一些病例在出现症状前，就被作为无症状感染者检测出来。

截至7月19日24时，乌鲁木齐市现有确诊病例46例，无症状感染者50例，确诊病例中轻型20例，普通型24例，重型2例。