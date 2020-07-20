@乌鲁木齐市民！核酸检测时六个注意事项须知

发布会现场。马亮 摄

人民网乌鲁木齐7月19日电（马亮 杨睿 李欣洋）19日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市疫情和防控工作情况。截至7月18日24时，乌鲁木齐市现有确诊病例30例、无症状感染者41例。

随着潜伏期的推进，部分前期核酸检测阴性的密切接触者在二次检测中可能呈现阳性结果，成为确诊病例或无症状感染者。根据风险程度，乌鲁木齐市先行覆盖重点区域、重点人群，并逐步扩大检测范围，分批有序在全市开展免费核酸检测工作，确保做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。目前，已完成现有医学观察人员和重点人群的核酸检测。

同时，在核酸检测时要注意以下六个事项：一是在核酸检测前两小时，请勿进食，为避免影响检测结果，采样前30分钟请勿吸烟、喝酒和嚼口香糖；二是为降低交叉感染风险，所有检测者需配戴口罩并备一个用，在采样结束后进行替换；三是在采集鼻咽拭子前检测者应告知采集人员是否存在鼻中隔弯曲或有鼻腔手术史，过程中可能出现鼻部酸痒感，刺激打喷嚏，请立即用纸巾或手肘遮挡；四是核酸检测前后都要注意手部卫生，可使用免洗手消毒液或免洗酒精擦拭双手；五是采样时人与人之间请保持一米以上距离；六是采样及领取报告时务必携带身份证件。