5种常见癌症有望在更早期发现

科技日报北京7月21日电 （记者张梦然）在一项癌症最新研究中美国科学家报告称，一种非侵入性的血检作为一种潜在的工具，或能在常规诊断前4年，对5种常见的癌症——胃癌、食道癌、结直肠癌、肺癌和肝癌做出早期检测。相关报告21日发表于英国《自然·通讯》杂志。

根据世界卫生组织统计数据，癌症是全球第二大死因，从全球情况看，近六分之一的死亡由癌症造成。癌症可能影响到每个人，这一“恶魔”的出现对患者、家庭和社会都会造成巨大负担，而临床表现出现较晚以及无法获得诊断和治疗情况至今较为常见。

因此，如果有一种办法能在早期发现癌症，医生可以通过手术切除肿瘤或使用适当的药物进行治疗，癌症患者的生存率就会大大提高。但是，截止到目前，只有少数几种癌症有数量有限的筛查检测。

此次，美国加州大学圣迭戈分校研究人员描述了一种基于血液的癌症筛查测试方法，被命名为“PanSeer”。它可以检查血液中的癌症特异性甲基化标记。研究团队对从605名无症状个体体内获得的血浆样本进行了分析，其中191人后来被诊断为癌症。

他们还对另外223名癌症确诊患者的血浆样本以及200份原发性肿瘤和正常组织样本进行了分析。研究人员证明，在诊断后患者以及常规诊断前4年的无症状个体中，他们的检测方法有可能以高特异性检测出胃癌、食道癌、结直肠癌、肺癌和肝癌这五种常见癌症。

研究团队强调，“PanSeer”检测法并不是去预测以后会发展成癌症的患者。相反，它最有可能识别已经有癌变，但是在目前的检测方法下表现为无症状的患者。他们总结表示，需要进一步开展大规模的纵向研究，以确认该检测方法在诊断前个体中实现癌症早期检测的潜力。