乌鲁木齐市疾控中心：初步判断现有医学观察人员病例检出将呈下降趋势

新华社乌鲁木齐7月20日电（记者潘莹、贺占军）乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲20日表示，乌鲁木齐新冠肺炎疫情初期病例均与一起聚集性活动存在流行病学关联，结合暴露时间，一代密接者多已发病，初步判断，在现有医学观察人员中病例检出将呈下降趋势。

芮宝玲在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办20日举行的新闻发布会上表示，乌鲁木齐市新冠肺炎疫情发生后，前几日确诊病例和无症状感染者增长较快，其中7月18日报告人数较多，一方面是因为按照新冠肺炎发病规律，此次新发疫情一代密切接触者已从潜伏期陆续转为确诊病例或者无症状感染者；另一方面是由于发现确诊病例后，按照“边流调、边检测、边防控”的原则，迅速采取果断、严格的措施，阻断传播渠道，开展流行病学调查，对重点人群全部进行核酸检测，基本做到了早发现、早报告、早隔离、早治疗，一些病例在出现症状前，就被作为无症状感染者检测出来。

乌鲁木齐市确诊病例及无症状感染者全部收治在新疆维吾尔自治区第六人民医院，其中确诊病例46例、无症状感染者50例，确诊病例中轻型20例、普通型24例、重型2例。

自治区第六人民医院副院长宋玉霞介绍，目前所有病例治疗积极有效，病情平稳。为做好确诊病例医疗救治，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制专家组已赴乌鲁木齐，与医院联合开展工作。医院在专家组的指导下，进一步优化现有诊疗方案与流程，实行“一人一策”多学科协同救治。

目前，由呼吸、重症、感染、中医、护理、医院感染防控等55名三级医疗机构顶级医疗专家组成的自治区新冠肺炎医疗救治专家组，及时对病例病情进行评估、分析，密切观察病情变化，防止病情由轻症向重症和危重转变。

流调是传染病防控最重要的工作之一。芮宝玲表示，本轮疫情发生后，我们迅速组织流调队伍，不分昼夜对确诊病例、无症状感染者进行调查，筛查、识别出密切接触者。各地第一时间落实医学观察措施。同时，乌鲁木齐市对重点产品、食品、重点区域外环境和污水样品进行检测，检测结果均为阴性；对可能被污染的外环境均已实施终末消毒。

7月18日，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制派出的流行病学调查专家组赴乌鲁木齐市开展工作，结合当前工作实际，指导当地积极利用新技术、新手段开展流行病学和溯源调查，进一步加大对现有确诊病例、无症状感染者的流行病学调查力度。

截至7月19日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例47例（其中重症病例2例），乌鲁木齐市46例、喀什地区1例。现有无症状感染者50例，均在乌鲁木齐市。尚有3016人接受医学观察。