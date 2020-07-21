乌鲁木齐：目前排查出的密切接触者均已接受医学观察

发布会现场。马亮 摄

人民网乌鲁木齐7月20电（马亮 李龙） 20日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市新型冠状病毒肺炎疫情和防控工作情况。

乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲指出，流调是传染病防控最重要的工作之一。本轮疫情发生后，我们迅速组织流调队伍，不分昼夜对确诊病例、无症状感染者进行调查，将流调信息及时报告市指挥部研判，筛查、识别出密切接触者，第一时间推送各地落实医学观察措施，我们对全市重点产品、食品、重点区域外环境和污水样品进行检测，检测结果均为阴性；对可能被污染的外环境均已实施终末消毒。

乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲介绍情况。马亮 摄

为了做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，医疗卫生机构发现疑似病例、确诊病例、无症状感染者时，在2小时内进行网络直报；检测机构收到标本在12小时内反馈实验室检测结果；区（县）疾控机构接到报告后，24小时内完成确诊病例和无症状感染者的流行病学调查。对发热病人连夜排查，送到指定医院做核酸检测，截至目前排查出的密切接触者均已接受医学观察。

7月18日，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制派出的流行病学调查专家组赴乌鲁木齐市开展工作，结合当前工作实际，指导乌鲁木齐市积极利用新技术、新手段开展流行病学和溯源调查，进一步加大对现有确诊病例、无症状感染者的流行病学调查力度，多措并举、层层排查、追根溯源，尽快把传染来源、传播路径搞清楚，做到科学防控、精准防控，极大地增强了我们战胜疫情的信心。