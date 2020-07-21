乌鲁木齐确诊病例中轻型20例、普通型24例、重型2例

发布会现场。马亮 摄

人民网乌鲁木齐7月20日电（马亮 韩婷）20日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市新型冠状病毒肺炎疫情和防控工作情况。

7月19日0时至7月19日24时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）报告新增新冠肺炎确诊病例17例，其中，乌鲁木齐市16例、喀什地区1例（为乌鲁木齐市输入病例）；新增无症状感染者9例，均在乌鲁木齐市。截至7月19日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例47例(其中重症病例2例)，乌鲁木齐市46例、喀什地区1例。现有无症状感染者50例，均在乌鲁木齐市。尚有3016人接受医学观察。

自治区第六人民医院副院长宋玉霞介绍情况。马亮 摄

自治区第六人民医院副院长宋玉霞介绍，目前，自治区第六人民医院共收治确诊病例46例，无症状感染者50例，确诊病例中轻型20例，普通型24例，重型2例。目前所有病例治疗积极有效，病情平稳。