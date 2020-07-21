法国疫情反弹迹象日益明显 室内公共场所开始强制戴口罩

法国新冠肺炎疫情反弹迹象最近日益明显，多个最新数据已对此有所反映。法国政府20日正式宣布从即日起在室内公共场所开始强制戴口罩。

根据法国卫生部20日晚公布的疫情数据，法国新冠肺炎死亡病例现为30177例，最近三天新增医院死亡病例25例；最近三天新增确诊病例达2080例；住院病例为6589例，其中重症病例为467例。

法国卫生机构的最新数据还显示，全法范围内基本传染数R0值已经升到1.2。在法国本土的一些地区R0值要高得多，包括马赛和尼斯在内的普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝岸大区的R0值为1.55。布列塔尼地区的R0值已经升到2.62。

法国卫生部长维兰表示，自“解封”以来法国卫生部门已经发现了400至500起聚集性感染病例，其中不少聚集性感染都涉及屠宰场等封闭的专业场所，以及暑假期间的家庭聚会。

维兰继续呼吁民众保持高度警惕。他警告，如果“令人担忧的趋势”继续下去，政府将再次考虑对特定地区重新实施管制措施，甚至颁布新的全国性管制措施。他说，目前不排除任何政策可能性。

法国政府20日正式宣布从即日起在室内公共场所开始强制戴口罩，涉及的场所主要包括餐馆、酒吧、博物馆、图书馆、体育馆、教育机构、宗教场所以及商店、购物中心、银行等。在上述公共场所未戴口罩的人将面临135欧元罚款。

维兰表示，卫生部门已经注意到防疫工作有所放松。他说，现在必须在室内公共场所戴口罩，作为抗击疫情的重要措施。他指出，在法国一些地区出现令人担忧的病毒恢复流行迹象，因此要“强化”一些抗疫举措。

目前已有5个地区被法国官方指明需要警惕疫情变化，除了海外省马约特岛、法属圭亚那和卢瓦尔河地区大区的马耶讷省之外，又增加了法国西部的吉伦特省和菲尼斯泰尔省。(记者 李洋)