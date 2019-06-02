盛夏清热“三方饮”，这3种饮品帮你安然度夏天

暑天已至，暑意渐渐显示出来。接下来的几个月，没有最热，只有更热。

觉得夏天的燥热很难熬，其实除了吹空调、吃冷饮这些降温方法，还有一些可以喝的“天然空调”，帮你从内而外去掉身体里的暑热，还你一个清净自然凉的夏天。

哈尔滨医科大学附属第四医院营养科主任王剑华推荐：盛夏清热“三方饮”。

三伏天将至，天气炎热难耐，尤其南方夏季暑盛湿重，易伤脾胃，食欲变差。

《千金要方》里说：“夏七十二日，省苦增辛，以养肺气。”《养生论》里也强调：“夏气热，易食菽（音shū）以寒之，不可热也。”意思是，夏天尽管天气热，但要少吃苦味食物，多吃点辛味，这样有助补益肺气。

夏季养生一定要注重清热降火。下面就为大家介绍几味适合夏季清热解毒的饮品，做法简单，盛夏饮之清热润肺，味道清香宜人。

三鲜饮

取新鲜竹叶、荷叶、薄荷各30克，加水煎煮10分钟后取汁，加入适量蜂蜜代茶饮即可。

薄荷叶中含有薄荷油，用水冲泡后，是天然的降温饮品，能够提神醒脑、清心明目；

新鲜竹叶是一味清热的中药，生津利尿；

荷叶主治暑热烦渴，二者都是解暑佳品。

这道饮品所需的都是新鲜叶子，故名三鲜饮。

做法上，别煮太久，一天喝一小杯，可解暑降火，还能除烦止渴。此外，夏天吃荤腥食物时，将食材用荷叶包裹，不但营养不会流失，荷叶中的生物碱还能调和油腻感。

三仙饮

取金银花10克，土茯苓20克，生蚕豆30克，加水煎煮，一般以蚕豆煮烂为度，饮汁食豆。

土茯苓能够清热解毒以除湿；

金银花清热解毒以消肿；

蚕豆利湿排毒。

这道饮品尤其适用于伏天好生痱子、疮疖者。但购买金银花时一定到正规药店，切勿买到山寨版的山银花，以免因一字之差，降火变上火。蚕豆用热水泡发以后更易煮烂。

三花饮

顾名思义就是三种花朵做茶饮。野菊花、荷花各10克，茉莉花3克，洗净后以沸水冲泡，加盖稍冷后当茶饮。

野菊花能疏风清热、解毒明目；

荷花消渴止烦；

茉莉花清热解表、利湿开郁。

以这三种花的花朵代茶饮，有消暑解热、芳香开窍，去心胸烦热的作用。

需注意，野菊以色黄无梗、完整、气香、花未全开者为佳。

（孙宝国）