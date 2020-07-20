新冠肺炎轻症患者初始病毒载量更高

科技日报讯 （记者刘海英）人们普遍认为，被病毒感染后，诊断检测的病毒载量越高，病症应该越严重。但美国纽约大学的一项回顾性研究却发现，在新冠肺炎患者中，轻症患者的初始病毒载量要明显高于需住院治疗的重症患者。研究人员近日在《美国病理学杂志》上发表研究报告指出，处于疾病初期阶段的新冠肺炎轻症患者是容易被忽视的感染控制人群，需要予以更多关注。

该回顾性研究旨在确定新冠病毒阳性患者的初始病毒载量与症状和预后的关系。研究人员调查了205名在纽约市三级医疗中心急诊室就诊的新冠肺炎患者。在这些患者中，有165人症状较轻，没有住院，另40人则因症状较重而住院接受治疗。研究人员发现，与住院患者相比，未住院患者的初始病毒载量要高得多。在剔除了年龄、性别、种族、体重指数和合并症这一系列因素的影响后，依然如此。

进一步研究表明，患者的初始病毒载量与临床结果（包括住院时间长短、是否需要使用呼吸机、存活时间等）无显著相关性，但与症状持续时间呈显著负相关，病毒载量越高，患者症状持续时间越短。这意味着处于疾病初期阶段的轻症新冠肺炎患者有较高的病毒脱落风险。研究人员指出，病毒脱落风险高低是新冠病毒控制策略的一个重要考虑因素，轻症患者病毒脱落风险高，意味着他们是重要的感染源，是实际疫情防控策略中被忽视了的感染控制人群。

研究人员表示，虽然他们的研究表明初始病毒载量对预测预后似乎没有什么作用，但其可作为感染性的一个重要替代流行病学标记，医院可以利用病毒载量指标来识别病毒传染力高的患者，采取更具针对性的防护措施。