一项个案研究证明：新冠病毒或可经胎盘母婴传播

科技日报讯 （记者张梦然）据英国《自然·通讯》杂志近日发表的一项个案研究，法国科学家团队报告了相关证据，证明一名新冠病毒检测呈阳性的母亲可能通过胎盘将病毒传染给了婴儿，且新冠病毒还可能在胎盘细胞中活跃复制。

过去的研究已经表明，围产期（出生前后）有可能发生新冠病毒传播，但是却没有明确是通过胎盘发生（一种宫颈途径）的，还是因为环境暴露。

法国安托万·贝克列尔医院、巴黎萨克雷大学医院科学家丹尼尔·德·卢卡及其合作者，此次展示了一项个案研究的结果，表明新冠病毒是有可能经胎盘传播的。在这一案例中，一名二十几岁的孕妇因发热和严重咳嗽被收治住院。血检、鼻咽拭子和阴道拭子证实存在新冠病毒的“E”和“S”基因（分别编码病毒包膜和刺突蛋白）。剖腹产1小时后，收集了婴儿的鼻咽拭子和直肠拭子，之后在3天和18天后再次收集，检测发现存在“E”和“S”基因。新生儿血和支气管肺泡灌注检测结果也呈阳性。

研究团队观察发现，该名婴儿出现了与新冠病毒感染相关的神经学症状，这一点与成年患者报告的症状类似。神经影像分析显示白质受损，研究团队推测，可能是由新冠病毒感染诱导的血管炎症引起。未发现任何其他病毒感染或细菌感染，而且所有其他可能引起这些临床症状的新生儿疾病都被排除在外。

最终，这位母亲和她的孩子都康复出院。

研究人员经测量还发现，胎盘中的病毒载量高于羊水和母血中的病毒载量，这意味着新冠病毒可能在胎盘细胞中活跃复制，并引起新生儿病毒血症。这与在胎盘组织学检查中发现的炎症水平一致。他们总结称，通过证实胎盘组织、母血和新生儿血中存在新冠病毒，进而认为母婴传播最有可能是通过胎盘发生的。