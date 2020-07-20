继续毫不松懈织密疫情防控网

疫情防控犹如万米跑，我们要拿出韧性，不麻痹、不厌战、不松劲，继续毫不松懈地织密疫情防控网，决不能因形势向好而降低防控标准、减弱防控力度。要在做好各项防控防护的同时，推动复工复产，激发市场活力潜力，最大限度对冲疫情负面影响，加快恢复市民群众生产生活秩序，以全面积极向好姿态迎接疫情防控的最终全胜。

北京市人民政府副秘书长陈蓓7月19日在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上宣布，自7月20日零时起，北京市突发公共卫生应急响应级别由二级调整为三级。陈蓓介绍，北京市连续14天无新增确诊病例，连续16天无社区病例报告，连续19天无集体单位及公共场所2例及以上聚集性疫情。综合判断，北京市目前人群感染为低风险，已经具备了将响应级别调至三级的条件。（相关报道见03版）

历经一个多月的“战时状态”，北京在不影响社会经济正常运行的情况下，成功实现疫情可防可控可预期。

新发地聚集性疫情发生后，北京市迅速将突发公共卫生事件应急响应级别由三级回调至二级，恢复所有小区卡口设置，恢复24小时值守，出入口严格执行测温、查证、验码、登记等管控措施。与今年上半年疫情防控形势严峻时相比，北京此次处置新发地聚集性疫情更为细致细化，由原来以行政区作为判定单元，改为以街道（乡镇）作为判定单元，更小防控单元有利于实行更精准防控。北京在有效控制疫情的同时，把对群众生活和复工复产复商复市的影响降至最低，全市粮油肉蛋菜供应充足，价格平稳，疫情对居民生活的影响也减至最小。

回顾一个多月的“战时状态”，北京全力与病毒赛跑，牢牢掌握了这场疫情阻击战的主动权。

新发地聚集性疫情发生后，北京争分夺秒地处置应对，确保疫情威胁范围最小化，严防疫情向京外扩散。兵贵神速，疫情发生后仅用不足16个小时，北京快速研判出新发地市场牛羊肉水产交易大厅为“震中”，对全部病例第一时间规范开展流行病学调查，全面开展溯源工作。通过精准摸排分析，快速锁定传染源，北京市疫情防控工作争取了时间，占据了主动。

总结一个多月的“战时状态”，科学防治、精准施策，是新发地疫情处置的一个鲜明特点。

北京严格遵循“应检尽检，愿检尽检”原则，在全市实施了大规模集中核酸检测，20多天采样人数超过1100万。北京在新发地聚集性疫情处置中，主动积极作为，通过大规模集中核酸检测，使病例发现方式从发热门诊筛查为主，变为发热门诊筛查、从密接者中发现和主动核酸筛查相结合。这些举措对迅速发现控制传染源、有效阻断传播链条、防止疫情扩散发挥了重要作用。

主动应对、关口前移，全市织密疫情防控网，北京因此在两个潜伏期内实现了确诊病例零增长。当前防控形势进一步趋稳向好，但新发地疫情处置中的北京经验不能丢，后续防控工作容不得半点闪失。

当前，境外疫情大流行还在加速，我国仍面临着疫情反弹的风险。世卫组织7月18日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例达到1379万例，全球累计死亡病例已超过60万例，其中美国累计死亡病例超过14万例。我们要时刻保持警惕，坚持“外防输入、内防反弹”，全面加强进口冷链食品监管，严格落实境外进京人员全部集中观察和核酸检测等举措。我们要毫不放松抓实抓细各项防控措施，巩固来之不易的防控成果。

疫情防控犹如万米跑，我们要拿出韧性，不麻痹、不厌战、不松劲，继续毫不松懈地织密疫情防控网，决不能因形势向好而降低防控标准、减弱防控力度。要严格清洁消毒通风、保持社交距离、科学佩戴口罩，要在做好各项防控防护的同时，推动复工复产，激发市场活力潜力，最大限度对冲疫情负面影响，加快恢复市民群众生产生活秩序，以全面积极向好姿态迎接疫情防控的最终全胜。

本报评论员 樊大彧