国家卫健委：7月18日新增确诊病例16例 其中境外输入病例3例 本土病例13例

人民网北京7月19日电 （许晓华）据国家卫生健康委员会官方网站消息，7月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，其中境外输入病例3例（广东2例，山东1例），本土病例13例（均在新疆）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例17例，解除医学观察的密切接触者212人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例84例（其中重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2007例，累计治愈出院病例1923例，无死亡病例。

截至7月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例251例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例78775例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83660例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者771589人，尚在医学观察的密切接触者6925人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者42例（境外输入12例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察4例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者147例（境外输入87例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例2277例。其中，香港特别行政区1777例（出院1274例，死亡12例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区454例（出院440例，死亡7例）。