乌鲁木齐市疾控中心主任：疫情形势总体可控，请大家不要恐慌

7月17日下午，记者从乌鲁木齐市疾病预防控制中心了解到：乌市疫情形势总体可控，请大家不要恐慌。

“由于现有确诊病例、无症状感染者均为接受集中医学观察人员，乌市疫情形势总体可控，请大家不要恐慌。”乌鲁木齐市疾病预防控制中心党总支副书记、主任芮宝玲说，我们相关部门将加强科普宣传，引导各族人民群众做好科学防护，及时公布疫情，主动回应社会关切。

据了解，乌鲁木齐市新冠肺炎疫情防控工作指挥部已启动应急响应预案，对确诊病例和无症状感染者情况认真分析，全力开展流行病学调查和传播溯源工作，确保不漏一人。所有确诊病例和无症状感染者都得到了妥善医疗救治和隔离医学观察。

为了切断传播渠道，乌鲁木齐市新冠肺炎疫情防控工作指挥部聚焦重点人群、重点部位，采取了严格的管控措施，核酸检测应查尽查、应检尽检，坚决遏制疫情进一步扩散蔓延。

乌鲁木齐市疾病预防控制中心提醒广大市民朋友，日常外出一定要牢记戴口罩、勤洗手、常通风，不聚集；要坚持做好个人防护和环境清洁消毒，保持安全的社交距离,见面不握手，尽量不碰触公共设施和物品；出现身体不适及时规范就医，杜绝松懈、侥幸心理。如果居民有身体不适，应及时报告社区，按防护要求尽快就医，如实报告病情和流行病学史。各社区、各隔离点要严格管理，做好保障，确保隔离措施落实到位。