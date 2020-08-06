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乌鲁木齐市新增确诊病例均通过核酸检测筛查发现

2020年08月06日08:55 来源：光明日报

乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲8月5日下午在新闻发布会上说：“8月4日开始，我们对出现过确诊病例、疑似病例和无症状感染者的社区、居民小区、集中医学观察点等重点区域和重点人群、高危易感人群开始进行新一轮核酸检测。8月4日新增的确诊病例都是通过核酸检测筛查出来的，其中两例为社区筛查，20例为接受集中医学观察人员。”

乌鲁木齐市交通运输局副局长方勇表示，乌鲁木齐市在确保疫情防控措施落实到位的前提下，对来乌返乌人员，根据火车到站和飞机到港时间，调派公交车、出租车在机场、火车站等各重点交通枢纽开展运输保障。旅客出港出站后即可看到公交车、出租车停靠点。对于离乌人员，根据疫情防控指挥部调度，安排公交车、旅游大巴车接送离乌人员至国际机场、火车站点对点的运输服务，同时为离乌人员提供出租车预约服务。落实“绿色通道”免费快速通行要求，及时协调解决相关车辆通行中的问题，保障重点生产生活物资运输车辆顺畅、高效、安全运行。

乌鲁木齐市工业和信息化局（市大数据发展局）副局长李宁表示，新发疫情以来，乌鲁木齐市全力做好应急保障工作，确保各类防疫物资采购到位、调配到位、投放到位、储备到位，全力以赴打赢疫情防控攻坚战。截至目前，检测试剂、防护用品、医疗器械、救治药品、消杀产品等五大类防疫物资储备充足。乌鲁木齐对全市防疫物资进行集中统一管理，动态盘点物资储备，科学及时将物资补充到一线单位。同时，协调本土医药企业扩大防疫物资采购渠道，持续加大市场投放力度。（记者王瑟）

(责编：许心怡、崔元苑)


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