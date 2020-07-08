关注世界过敏性疾病日 7省市启动儿童过敏性鼻炎校园筛查

今天（7月8日）是“世界过敏性疾病日”，由人民日报健康客户端、人民日报健康时报和上海教育报刊总社联合主办、拜耳健康消费品公益支持的“科学抗敏，快乐童行——关注过敏儿童云端研讨会”直播在线上举行，与会专家对儿童过敏的防治提出了新方向。会上同时宣布启动儿童过敏性鼻炎校园筛查活动。

世界卫生组织健康教育促进研究中心顾问、中国儿童中心专家委员会委员、原卫生部健康教育指导首席专家孙树侠女士，首都医科大学附属北京儿童医院皮肤科主任、北京医学会过敏变态反应学分会第三届委员会副主任委员马琳教授，复旦大学附属儿科医院耳鼻咽喉头颈外科主任、中国医师协会儿童耳鼻咽喉专业委员会主任委员许政敏教授，中国少年儿童报刊工作者协会副会长、上海教育报刊总社副社长徐勇先生，上海普陀区万里城实验幼儿园院长叶冠鸿女士共同做客直播节目，就儿童健康教育、儿童过敏等议题畅所欲言、献计献策。12大主流平台的160万网友、家长实时在线观看并参与互动。

七大省市启动，过敏性鼻炎校园筛查惠及儿童

活动当天，由中国少年儿童报刊工作者协会提供指导、上海教育报刊总社主办、拜耳健康消费品公益支持的过敏性鼻炎校园筛查公益活动宣布启动。活动将于2020年9月－12月，在北京、上海、杭州、深圳、重庆、南京、济南等7个重点城市举行。

作为主办方之一，中国少年儿童报刊工作者协会副会长、上海教育报刊总社副社长徐勇在会上介绍，活动将以“儿童过敏性鼻炎筛查”为核心，邀请三甲医院相关专家走进当地幼儿园，对儿童进行简单问诊和过敏性鼻炎筛查，对有过敏症状的孩子，向其家长发放书面告示书和儿童过敏诊疗手册。同时也将邀请专家开展过敏知识普及和宣传工作，全面普及儿童过敏防治知识。

拜耳健康消费品中国区总经理何勇先生表示：“拜耳健康消费品长期致力于为消费者提供更多高品质的自我保健解决方案，满足中国消费者多样化的健康需求。在儿童过敏现象愈发普遍和严重的当下，拜耳愿同社会各界一起践行《健康中国行动（2019 —2030 年）》，承担企业社会责任，为关爱过敏儿童尽一份力，帮助中国过敏儿童健康成长每一天。”

超四成儿童受过敏困扰，家长认识不足造成治疗延误

据专家介绍，流行病学调查结果表明，目前我国受过敏问题困扰的儿童比例超过40％，其中儿童过敏性鼻炎发病率高达15．79％。

与过敏高发病率相比，很多家长对于过敏问题的危害性认识缺乏。复旦大学附属儿科医院耳鼻喉科主任许政敏教授指出，“很多家长对儿童过敏的认知存在误区，比如，家长往往把过敏性鼻炎误认为普通感冒，没有及时采取正确的方法进行干预。”

“《健康中国2030”规划纲要》强调要实施健康儿童计划，加强儿童早期发展。《健康中国行动（2019 —2030 年）》指出，中小学生处于成长发育的关键阶段。加强中小学健康促进，增强青少年体质，是促进中小学生健康成长和全面发展的需要。”直播嘉宾孙树侠指出过敏作为一种儿童多发疾病，需要全社会的关注和重视。

直播活动上，许政敏教授还介绍了全国首个《儿童过敏性鼻炎诊疗－临床实践指南》，该指南由中国医师协会儿科医师分会儿童耳鼻咽喉专业委员会编撰，推荐将第二代口服抗组胺药物（如氯雷他定等）作为儿童过敏性鼻炎的一线治疗药物，并建议5岁以下儿童首选糖浆剂型。许教授特别提醒家长需遵医嘱给孩子用药，，应选用依从性和安全性更高的儿童专用抗过敏药物。

儿童过敏影响深远，专家呼吁提高公众认知

北京市健康促进工作委员会北京健康科普专家，首都医科大学附属北京儿童医院皮肤科主任、北京医学会过敏变态反应学分会第三届委员会副主任委员马琳教授指出，过敏对于孩子的影响是深远的，要重视儿童过敏患者教育，提高疾病认知和治疗依从性。

马琳强调，家长、学校（幼儿园）、社会都应该给予关注，尤其是对于过敏的认知仍然是家长需要加强的地方。很多家长觉得孩子过敏了没关系，等长大了就不会有长湿疹等这些过敏症状了，其实这个想法是不对的。

马琳最后建议，鼓励通过各种渠道，利用多种手段，向家长和社会传递正确的儿童过敏防治知识，鼓励对儿童过敏早做筛查，并采取正确的治疗手段。