东京新增286人确诊新冠创单日新高 政府吁避免外出

中新网7月17日电 综合日媒消息，16日，日本东京都宣布新确诊286人感染新冠病毒，刷新迄今为止的最高值。都政府15日将警戒级别上调至最高的“疫情正在扩大”，但并未采取要求停业等减少与人接触机会的措施，能否抑制疫情仍不透明。

东京都都知事小池百合子称，286人中有近70人与酒吧和夜总会等夜晚闹市区相关。近半数的137人感染路径不明。20多岁和30多岁人群占7成，有196人。住院患者有760人，重症患者7人。

据报道，自5月25日紧急事态宣言解除后，东京都内单日新确诊人数持续呈增加趋势，7月以来几乎一直处于三位数水平。最近7天以来，感染者日均新增约195.4人，累计达到8640人。

15日，小池百合子在临时记者会上举着写有“感染扩大警报”的告示板，呼吁警戒。小池向都民及企业经营者请求合作。对控制前往东京都外的非必要、非紧急的外出，及避免去没有采取充分防止感染对策的餐饮店等，提出要求。

根据日本放送协会统计，16日日本全国累计新增623人感染新冠病毒，系4月10日以来日增感染人数首次超过600人。

就基于新型冠状病毒感染者激增再次发布紧急事态宣言的可能性，日本经济再生担当相西村康稔16日表示：“注意到东京新确诊感染者中的中老年人正逐步增加。将切实观察并作判断。”他还指出：“为保护国民生命，在必要时当然会发布。”

另一方面，官房长官菅义伟在记者会上则就此表明否定态度，称是否发布“将作综合判断”。