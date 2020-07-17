过敏性疾病到底该怎么治？

当花粉、飞絮传播季节时，除了必要时及时就医以外，短期内敏感人群应主动回避过敏原，合理安排出行时间，在植物散粉、飞絮高峰期减少外出。

徐 骏 作 新华社发

日常生活中，人们会出现打喷嚏、鼻塞、流鼻涕等症状，这是一种过敏的反应。7月8日是第16个世界过敏性疾病日。近年来，中国过敏性疾病的发病率呈持续上升趋势，而公众对疾病的认知程度却相对滞后。为此，专家呼吁，应重视过敏性疾病的全病程管理，从预防、治疗到与“敏”共生，正确认识过敏性疾病，建立防重于治的观念。

每五人中就有一人患过敏症

过敏性疾病又称变态反应性疾病，是由本来对人体无害物质引发的一种异常的身体免疫反应。在近日举行的2020年过敏关爱季系列公益科普活动上，来自耳鼻喉科、皮肤科、儿科、呼吸科等过敏性疾病相关领域的专家提醒，一旦发生过敏症状，应积极规范治疗、查清并避免接触过敏原。

常见的过敏性疾病有过敏性哮喘、过敏性鼻炎、花粉病、某些皮炎等。过敏症不分男女，从新生儿、儿童到成人的各个年龄段都可能发生，过敏症在全球的总患病率高达22%，平均每5人中就有一人罹患过敏性疾病。

记者从过敏性疾病相关的流行病学调查及科研工作中了解到，过敏性疾病已成为中国最常见的慢性疾病之一。更令人担忧的是，在全球范围内婴幼儿、青少年患者人群明显增加，儿童对常见过敏原的致敏率高达40%至50%，遗传和环境的影响都不容忽视。

连日来，中国南方一些城市高温多雨，有个别人身上莫名发痒，一抓就是一个红包，去医院检查，医生告诉患者是过敏。因为天气热、穿衣少，皮肤暴露在外多，环境中的真菌、细菌、螨虫、蚊虫等活动能力增强，阳光中紫外线变强等原因导致，夏日成为过敏性疾病高发季节。

皮肤科医生表示，过敏性疾病可以发生在全身的任何部位，常见于皮肤表面、鼻部、眼部、呼吸道及胃肠道。以过敏性鼻炎为例，中国患病率达17.6%，主要表现鼻塞、鼻痒、流鼻涕、打喷嚏等。症状长期、反复发作，如未能及时预防或干预治疗，可能影响患者的睡眠、社交、工作等生活质量。不仅如此，过敏性鼻炎患者会有各种合并症，比如哮喘、慢性鼻窦炎、鼻息肉等，严重时有可能合并抑郁等精神障碍，严重影响身心健康。

预防是过敏症管理的关键一环

生活中人们经常会看到这样的现象，有的人吃了花生、芒果、桃子出现嘴唇肿胀、皮肤痒、肚子痛、呕吐；有的人在花园里玩了一会，会打喷嚏、流涕，甚至会发生哮喘；有的人服用某些药物或注射某些药物会出现皮疹，严重时出现心跳、呼吸暂停。这些都是过敏惹的祸！因此，加强对过敏性疾病的综合管理，需要正确认识过敏症的发生和治疗。

“患者应当建立防重于治的观念。”首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科鼻科副主任王成硕教授表示：“一旦发生过敏症状，患者要积极规范治疗、查清并避免接触过敏原；要重视环境卫生，房间要勤打扫通风，避免接触过敏原，合理规范用药，特别是对于季节性过敏性鼻炎，提前花粉季节两周进行预防用药，对于控制疾病症状具有积极的意义；同时有关部门和机构还应该加强过敏性疾病科普工作，为更多患者普及规范诊疗知识。”

据研究报告显示，在中国，过敏性鼻炎的常见过敏原是尘螨和花粉，如蒿草、豚草花粉和松树、柏树花粉等。对于室内过敏原如尘螨，需要患者在室内避免接触毛绒玩具、地毯、挂毯等物品，保持房间通风换气，被褥衣物保持干燥。而对于室外过敏原如花粉、真菌等吸入物，患者在过敏原高发季外出时一定要佩戴口罩，尽量不去致敏花粉散播广泛的地区。

专家提醒，在过敏性疾病治疗中，需要做到预防性的疾病用药。过敏性鼻炎患者在明确过敏原的情况下，可以在医生的指导下进行预防性用药，如口服抗组胺及糖皮质激素类鼻喷剂等，有效预防及控制过敏症状。一旦出现过敏症状时，应该及时到专业医疗机构就诊。

防过敏疾病专家支招

过敏性疾病综合管理需要正确地认识其发生和治疗，建立防重于治的观念。对最常见的过敏性疾病，专家从多学科角度提出了建议，即应从预防、治疗到与敏共生的综合防治、适当药物对症治疗。

针对过敏性鼻炎症状常与感冒症状混淆，从而导致延误诊治的问题，江苏省人民医院耳鼻咽喉科主任、过敏诊疗中心主任程雷教授表示：“大众对过敏性鼻炎的认识存在局限，做好过敏性鼻炎科普宣传，有利于患者早期就诊，对于促进正确诊断和及时治疗至关重要。”

北京医院大内科主任、呼吸科与危重症医学科孙铁英教授说：“上气道过敏性鼻炎，下气道过敏性哮喘常被称为‘同一气道’过敏性疾病，哮喘与鼻炎关系密切。如果不关注上气道，过敏性鼻炎得不到规范治疗，鼻炎会成为哮喘发病难以控制的因素之一。”

由于儿童相较于成人更容易共患多种过敏性疾病，忽视过敏问题往往会导致多种合并症得不到控制，严重影响儿童的学习与生活质量。国家儿童医学中心、复旦大学附属儿科医院耳鼻咽喉头颈外科主任许政敏教授呼吁：“早期治疗、规范治疗是儿童过敏性疾病的治疗要点。”在用药方面，鼻用激素在治疗过敏性鼻炎中处于一线地位，按照说明书或者医生处方用药是安全、有保障的，家长不必谈激素色变。

北京大学人民医院皮肤科主任、中华医学会皮肤性病学分会主任委员张建中教授表示：“过敏性皮肤病在中国的患者人群大约有1.5亿，包括特应性皮炎（湿疹）、荨麻疹、接触性皮炎、食物过敏、药物过敏等。这些过敏性疾病不仅有皮肤表现，还常常有内脏系统表现，是系统性疾病，患者需要及时就医，正规就医，科学预防，合理治疗，才能控制和消除病痛，防止病情加重和形成并发症。”

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勿将过敏性鼻炎当感冒

过敏性鼻炎，是免疫力低下的一种表现，临床上分为季节性和常年性。季节性过敏通常与花粉、蒿草等有关，常年性过敏则通常与尘螨、动物皮毛及空气中的污染物等有关。

过敏性鼻炎通常有以下典型症状，即阵发性打喷嚏、流清水鼻涕、鼻痒、鼻塞，往往反复发作，持续时间较长。有些患者还经常伴有咽喉痒、眼痒、耳痒等症状。

专家提醒，出现过敏性鼻炎症状，应尽早就医，进行过敏原检测，接受科学治疗。一旦延误时机，某些患者可能还会并发过敏性哮喘、鼻窦炎等疾病，对身心健康造成更大影响。日常生活中，要规律作息，均衡、适量饮食，学会调节、释放压力，提高自身免疫力。外出佩戴好口罩，避免过多接触过敏原。

过敏性鼻炎和感冒之间差异明显。感冒常伴有发烧、咳嗽、咽痛、头痛等症状，而且与季节没有明确联系，病程也较短，一般7至10天可自行痊愈。而过敏性鼻炎患者往往有鼻痒、鼻塞、流清水样涕及反复喷嚏等症状，且病程较长、反复发作。除了鼻部症状外，过敏性鼻炎还常伴有眼痒、结膜充血等眼部症状。

个人要留心观察、辨别症状，勿将过敏性鼻炎当成普通感冒。