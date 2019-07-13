盛夏防中暑 熟记“二十五”

在盛夏烈日的烘烤下，我们的身体也经受着“烤验”。当暴露在一个高温环境下，人的中枢体温会持续上升，有时高达40℃，除自感很热、周身皮肤发红（一般不出汗），甚至可以失去意识，这就是我们通常所说的中暑。依据中暑的基本特性及规律，中国公众卫生健康指南专家委员会全体委员特总结“五五”二十五条防暑知识指南，以期大家度过一个平安的盛夏。

五种“人”易中暑

“老者” 老年人由于皮肤汗腺萎缩和循环系统功能衰退，使散热不畅。有的老人行动不便，感知功能降低，不能及时调整身体，使局部散热受阻。

“幼者” 婴幼儿各系统发育不够完善，体温调节功能差，皮下脂肪较多，尤其是在新生儿体内，具有保温作用的棕色脂肪含量较高，对散热不利。

“孕者” 孕产妇由于怀孕或产后体力消耗大，如果终日逗留在通气不良、温度较高的室内，就容易中暑。

“训者” 高强度运动、训练的人群，在高强度的运动下会加速体内产生热量，运动量越大，产热越多，越容易中暑。

“劳者” 特殊环境劳动工作者主要指出租车司机、炼钢工人等需在高温环境长期工作的人群。环境温度太高使得自身热量升高，热量无法排出，容易发生中暑。

五种“病”需防暑

心血管疾病 炎热会使人交感神经兴奋，加重心血管的负荷。尤其是心脏功能不全的病人，体内的热量不能及时散发而在体内积蓄，便容易中暑。

感染性疾病 细菌或病毒性感染可使人体产生内源性致热原，作用于下丘脑产热中枢，令机体产热加速；也可使机体释放大量儿茶酚胺类物质，促使血管痉挛收缩，散热不利。

代谢性疾病 营养素的缺乏可使肾脏浓缩能力减退，血压下降，反射性地引起血管的收缩；先天性汗腺缺失者，无法及时通过排汗散热，导致体内热量聚积，容易中暑。

系统性硬皮病 由于汗腺阻塞或破坏，蒸发散热的途径被阻断，使热量积蓄体内而引起中暑。

内分泌疾病 甲亢、糖尿病等患者，由于自身代谢功能障碍，使机体对内外环境温度和变化反应迟钝，虽热量已积蓄体内，但病人自觉症状却出现较晚或不自知，引起中暑。

五种“药”诱中暑

降压药 由于夏季气温较高，血管扩张，服用降压药后血压会比较低。尤其是利尿药使排尿和排汗增多，机体容易出现脱水和电解质失衡，可能出现乏力、倦怠、食欲不振、心慌等中暑症状。

胃病药 阿托品、颠茄等药物，能治疗胃痉挛引起的胃痛。服用这类药物后，人的汗液分泌受到抑制，体内热量无法正常散发，在高温之下非常容易中暑，甚至出现虚脱。

抗抑郁药 氯丙嗪、奋乃静、三氟拉嗪等精神类药物，有干扰体温调节中枢的作用。服用这些药后，人体的体温不能保持恒定，而是随外界环境的变化而改变。因此，夏季服这类药易导致体温升高，甚至中暑。

解热镇痛药 发烧时可能会服用布洛芬、对乙酰氨基酚等退烧药，这些药物在解热镇痛的同时，还会发汗，造成人体中钾的流失，出现四肢无力，严重的还可能让人因为脱水而中暑。

部分感冒药 有些复方感冒药含伪麻黄碱，有收缩血管的作用，会使人体排汗减少、无法有效散热而中暑。

五种“房”常中暑

下厨房 厨房往往狭小，操作时会产生大量的热，环境温度升高，使得机体热负荷过大，自身热量升高，体温调节机制失衡，容易发生中暑。

守机房 机房往往密闭，大量机器运行会产生大量的热散不出去，长期在这种环境下机体热负荷升高，体温调节机制失衡，容易发生中暑。

桑拿房 桑拿房作为一种人为增加外界温度促进自身排汗的方式，使用比较广泛。但是这种高温环境下容易机体热负荷升高，体温调节机制失衡，中暑风险增大。

睡车房 车内空间密闭狭小，温度上升较快，有的人因一些情况需睡在车里，还有的家长将小孩放在车里，这种密闭环境很容易发生中暑。

无风房 无风房就是指空气不流通的空间，如地下室等，空气不流通且高湿环境，一则容易缺氧，二则热量不能散开，中暑事件容易发生。

五种“凉”抗中暑

寻凉地 凉地就是指阴凉没有阳光直射的地方，可以避免因环境温度过高而使机体热负荷增大。

扇凉风 凉风可以加速热量的散失，能够帮助机体散热，降低热负荷。

饮凉水 通过低温液体可以来帮助机体加强散热，通过热“对流”与“传导”降低热负荷。

穿凉衣 通过戴帽子、护袖等措施来避免阳光直射，降低外界热负荷对机体的影响。

涂凉霜 通过涂抹防护霜等来保护机体，降低外界热负荷对机体的影响。