四川绵竹探索远程帮扶新模式 助彝区医疗水平快速发展

6月30日上午10：30，在四川省绵竹市人民医院重症医学科医生办公室，科室主任冯晓东正坐在电脑面前，对远在凉山州甘洛县人民医院重症医学科的一位患者进行查体。电脑屏幕上，清晰的显示着这位重症感染患者的病历、检验报告和CT片，通过和对方医生的充分沟通，冯主任对该患者的诊治方案进行了详细指导。

而此时此刻，在四川大学华西医院重症医学科的医生办公室，全国重症“八大仙”之一，华西医院重症医学科主任康焰教授也正盯着电脑屏幕，全程观看并参与了绵竹市人民医院针对甘洛患者的这一场治疗，并对冯晓东主任的治疗方案提出了更加完善的办法。

是什么样的病情能够吸引到全国重症专家康焰教授的关注？冯晓东为我们揭晓了答案。原来，这不是一次特殊病例的会诊，恰好相反，这是华西医院针对甘洛医院的一次常规远程病例指导，而绵竹市人民医院在中间刚好起到了连接华西与甘洛县人民医院的桥梁作用。这种模式，他们赋予了一个特殊的名称——重症医学三级远程联盟，即以绵竹市人民医院重症医学科为枢纽，建成上联四川大学华西医院重症医学科，下接凉山州甘洛县人民医院重症医学科的三级帮扶模式。

医联体红利延伸至彝区 三级远程联盟诞生

位于川西平原的绵竹市，相距大凉山腹地的甘洛县有数百公里之遥，但因为“帮扶”而将彼此联系在一起。凉山州甘洛县是国家级贫困县，医疗水平相对落后，此前，甘洛县区域医疗中心-甘洛县人民医院无重症医学科，当地的重症患者无法处置，只有转院至六个小时车程的成都或西昌，往往会因为路途遥远而导致病人面临死亡。

自2016年9月开始，绵竹市人民医院担负起帮扶甘洛县人民医院建设的重担。医院先后选派11批近30人次高年资医师和业务骨干参与甘洛对口支援，帮助甘洛县人民医院新建了重症医学科，一定程度上满足了当地群众对于优质医疗资源的需求。

“但在帮扶过程中，我们发现了一些难以解决的问题，比如：支援人员难以24小时持续在位，不在位时疑难病人医疗质量难以保障。重症医学涉及亚专业多，支援人员存在专业盲区，不能完全解决科室存在的技术问题。继续教育内容不全面，业务能力提升慢，难以给当地培养出高素质的人才队伍。”绵竹市人民医院院长蒋欣说，如何能够长效、持续提升甘洛县人民医院重症医学临床技术水平，成了绵竹市人民医院的头等大事。

2017年10月，四川大学华西医院与绵竹市人民政府启动深化办医合作。在此期间，康焰教授在绵竹市人民医院设立了专家工作室，通过远程方式全方位指导重症医学科医、教、研、科室管理等工作，科室综合水平明显提升，在2019年成功创建为德阳市医学重点专科。

“那么，我们是否可以将‘华西+绵竹’的重症远程模式进行延长，通过这种方式，将限制诸多的在位帮扶变成可全方位指导的在线指导，即便在精准扶贫工作结束后，这种模式还可以持续。”蒋欣说。

为此，绵竹市人民医院与甘洛县人民医院进行充分沟通，研究该模式的可实行性。在确立实施方案后，绵竹市人民医院为甘洛医院购置了6万元的远程床旁查房设备，派专人对该系统进行了指导，一条链接“华西-绵竹-甘洛”的重症医学三级远程联盟就此诞生。

常态化线上帮扶 促进贫困地区医院可持续发展

按照国家的顶层设计，健康扶贫的触角最终要伸到最基层，让群众在家门口就能够享受到优质医疗资源。绵竹市人民医院走出的这一步，着实应了甘洛县患者的期待。

家住甘洛县田坝乡的沙马尔补长期患有肺部疾病，去年因呼吸衰竭被收入甘洛县人民医院重症医学科救治。抢救过程中，甘洛的医生通过远程系统实时连线绵竹市人民医院重症医学科寻求帮助。绵竹市人民医院随即召集医生，结合患者的病情讨论治疗方案，最终成功帮助甘洛医院挽救了患者生命。

劫后余生，沙马尔补感叹道，“后来我的妻子告诉我，原本她已经放弃了，因为转院到成都或者西昌都已经来不及，但真没想到绵竹的医生在几百公里之外救了我一命。”

“我们24小时待命，15分钟内响应。只要甘洛有需求，我们的医生将第一时间上线协助。”冯晓东说，绵竹市人民医院可以通过远程床旁查房系统，与甘洛重症患者进行远程会诊，遇到超出救治能力的患者，绵竹又马上连线华西医院，邀请华西医院的专家在线会诊，这样就保证了地处偏远山区的甘洛患者能第一时间得到优质医疗服务。

“相较以往帮扶人员一个月来几次的传统帮扶，线上帮扶能够让我们的医护人员有更多的机会在实战中学习经验，同时也有效地保障了患者的生命安全。”甘洛县人民医院重症医学科主任刘洪武说。在远程床旁查房系统下，甘洛的医务人员可参加绵竹和华西医院周一到周四19：00至20：30的病历讨论、阅片会、专业学术讲座、技能讲座、读书报告、科研指导、护理培训专场，还可以将甘洛患者的病例拿出来让专家们讨论指导，如此“近距离”聆听专家教授讲解，既丰富了视野，又增加了临床经验，加之专家的分析、讲解，对甘洛医生的临床技能、临床思维有了全面提升。

通过在线帮扶，甘洛县人民医院重症医学科开展新技术20余项，年收治患者600余人，疑难危重患者转上级医院率明显降低达27.3%，甘洛县人民医院也于去年成功创建为二级甲等医院。

“对贫困地区支援的最终目的，是要在当地培养起高水平的医疗人员，使得医疗同质化，达到大病不出县，缓解看病难的目的。但医务人员培养周期长，当地很难短时间内培养出足够的高水平医护人员满足时代发展的需要。”绵竹市人民医院院长蒋欣说，而通过三级远程这种模式，一个高水平三甲医院可以指导多个市/县级三级医院，市/县级三级医院又可以支援多个基层医院，这样形成“1+ N + N ”层层推进的帮扶模式，构建了一张打破地域限制、专家缺乏限制的远程协作指导网络，助推全国医疗卫生技术水平的提高，达到全区域诊疗同质化，实现大病不出县，缓解看病难、看病贵，使得健康扶贫更精准，真正实现精准扶贫的可持续化、常态化发展。

（绵竹市人民医院供稿）