四川大学华西医院绵竹医院综合管理及服务能力呈现全新格局

2017年10月，在深化府院合作办医的背景下，绵竹市人民医院正式冠以“四川大学华西医院绵竹医院”的第二名称，并成为华西第二医院|华西妇产儿童医院区域联盟医院。

2年多时间里，该院经历了医联体1.0版向医联体2.0版过渡，带来了华西优质医疗资源陆续下沉，综合管理及服务能力呈现全新格局。

在线+在位倾情帮扶 医疗技术水平显著提高

卫生健康发展理念由局限、保守到开放、创新；发展方式由单一、传统转向立体、多元；医疗卫生服务从以治病为中心转变为以人民健康为中心。这是自2017年6月市人民政府与四川大学华西医院启动深化办医合作以来，经过近三年的合作后绵竹的卫生健康之变。

2017年6月，华西医院和绵竹市政府签订战略合作协议，2017年10月，华西医院下派由蒋欣、余秀君、陈弟洪组成的医院管理团队入驻绵竹市人民医院，绵竹市人民医院冠以“四川大学华西医院绵竹医院”第二名称，双方开启深化办医合作，华西——绵竹医联体建设正式步入正轨。2018年4月，5名华西学科主任到位，在接下来的时间里，18名特聘教授分别入驻相应的临床、医技等科室，与华西感染科、泌尿外科、康复科、呼吸科、急诊科、营养科、重症医学科、护理学等8个专业建立专科联盟，同时，华西绵竹医院作为德阳市第八批院士专家工作站，下设重症医学科、泌尿外科、神经外科、康复科共四个专家工作室，助力华西绵竹医院学科建设和业务能力培养。

两年多来，通过华西学科主任和特聘教授“在线+在位”指导，建立华西专家工作站，成立华西专科联盟，开展特色化县域医共体建设，打造绵竹区域医疗技术服务中心……助力华西医院绵竹医院ICU成功开展首例经超声引导下胰周、腹膜后间隔穿刺引流术，气道压力释放通气等新技术。该院神经内科成功开展首例经桡动脉穿刺行全脑血管造影术；普外科在腹腔镜技术领域再次取得新突破，顺利肝脏切除术、巨脾切除术；神经外科成功开展了在神经内镜辅助下颅内垂体腺瘤切除手术；肿瘤科为84岁老人实施了食管癌根治术；心血管内科首次开展高速冠状动脉内膜旋磨术,并成功为94岁老人成功植入心脏支架，创绵竹地区最高龄记录。

2019年，华西绵竹医院门急诊人次较2016年增长20.85%；住院手术较2016年增长21.89%，其中三四级手术占比较2016年增加47.92%；2017年开启医联体建设之前，华西绵竹医院省甲级重点专科仅有1个，现有3个，新增立项一个；德阳市级重点专科新增2个。科研方面：2016年科研立项数为零，2019年立项12个；新技术新项目2016年20项，2019年62项，增加2.1倍；实用新型专利2016年为零，2019年23个。

在2019年发布的艾力彼“中国医院竞争力排行榜”，华西绵竹医院在全国县级医院排名中从500名上升到第298名，在德阳县级医院里率先挺进300强。在国家卫健委发布的2019年度四川省公立医院满意度排名中，住院患者满意度排名全省第二，门诊患者满意度排名全省第七。

医联体向基层延伸 让老百姓看病少跑路

在医联体建设作用凸显的同时，如何将优质医疗资源向乡镇和基层延伸？让绵竹的患者在家门口就可以实现看到好医生的目标。华西绵竹医院一直在探索和思考，积极探索构建“以病人为中心”的村—镇—绵竹—华西四级协同医共体建设体系。

2018年12月，华西绵竹医院启动了与孝德镇卫生院的办医合作，并以此作为绵竹区域医共体试点单位，通过“管理+技术”输出、“在位+在线”的服务模式，开启了绵竹—孝德上下联动就医绿色通道，开通了上下转诊直通车，设置了全市首个门诊大厅服务前移站点，全面提升基层卫生院医疗服务能力。为加快县域医共体成果共享，在绵竹—孝德医共体建设经验的带动下，华西绵竹医院又于2019年8月，先后启动绵竹—新市、绵竹—土门医共体建设，改变了过往县级医院同基层医疗卫生机构间松散的业务关系，形成了“服务共同体、责任共同体、利益共同体、管理共同体”的良性运行模式。作为医共体牵头单位，华西绵竹医院以“品牌+管理”双输出、“在位+在线”协同服务模式开展工作，深入开展远程指导、教学查房、疑难病例讨论、培训讲座，全面提升基层卫生院业务能力、服务水平，同标推进绵竹区域医共体协同发展。

医共体的建设，不仅让群众看病少跑了路，更是让基层卫生院医务人员得到更大的成长平台。就如孝德卫生院康复科医生罗蕊所说，之前，她从未想到自己能参与华西医院每周一次的远程会诊。如今，每周星期二，她可以通过三级远程会诊系统参与到华西医院的疑难病例讨论中。

如今，一个与绵竹城市总体规划相配套，与区域功能布局相适应，与社会经济发展相协调的覆盖城乡的卫生健康服务体系逐步建立，区域医疗服务能力再上了新台阶。

坚守疫情防控一线 一切为了群众健康

在医院高质量发展的同时，应对突发公共卫生事件的救治能力和水平更能检验医院的综合实力。

岁末年初，一场来势汹涌的疫情席卷全国。从1月21日下午华西绵竹医院召开新冠肺炎防控培训会开始，迎战疫情的号角就正式吹响，医院全体职工取消春节休假，义无反顾回到各自工作岗位。医院迅速成立了新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部，印发了《新型冠状病毒感染的肺炎应急处置预案》，指挥部下设办公室和疫情防控、医疗救治、院感工作、宣传舆情、后勤保障、督导检查等7个工作组。每个工作组各司其职相互协调，医院从上到下，从内到外凝聚成绳。“我们特此向院党委请战，愿为战胜新冠肺炎，随时听候调令，服从安排，自愿申请加入抗击‘新冠肺炎’的战斗中去…….”1月27日至28日，华西绵竹医院八个党支部的224名党员同志们纷纷签下“请战书”，自愿要求加入到抗击新冠肺炎疫情战斗中去。这一刻，党员带头，医院医护人员纷纷请战抗击疫情一线，在疫情防控期间坚守一线，以身为盾,守护着群众健康。

“专业、严谨，务必保证不错诊漏诊一个。”作为全市医疗救治核心单位，华西绵竹医院充分发挥了“1+6+N”（以华西绵竹医院为核心、6个中心镇卫生院为枢纽、其余基层医疗卫生机构为网底的应对新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治体系）核心引导作用，牵头制定全市医疗救治组工作方案。同时，针对各级医疗机构的可疑/疑似病例采取线上+线下的多种方式进行讨论会诊，针对确诊患者，坚持集中病例、集中专家、集中资源、集中救治的“四集中”原则，制定“一病例一方案”的科学救治方法，确保精准施救，努力提高治愈率。

面对医院今后的发展，华西绵竹医院院长蒋欣表示，将继续深入巩固医联体、医共体的成效，通过高质量的医疗服务改善群众就医体验，获取群众的认同和支持，增加群众的幸福感、获得感。同时，要及时收集并解决工作中的重点、难点问题，广泛听取群众的意见建议，解放思想，大胆探索，以创造利民、便民、优质的医疗卫生健康服务为最终目标，加强调研，精准施策，探索出更加符合绵竹实际的医联体、医共体模式，以更高效、更有力的措施推动卫生健康工作持续发展，促进健康绵竹建设，奋力开创全市卫生健康事业改革发展新局面。 （四川大学华西医院绵竹医院供稿）