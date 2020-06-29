以岭药业连花系列新品亮相重庆健博会

6月28日，以“超连时代，品牌引领”为主题的中国医药品牌高峰论坛在2020大健康产业（重庆）博览会期间举行。在论坛上，以岭药业发布连花系列新品，并分享以品牌引领赋能终端新模式，为业内同仁提供了品牌赋能、工商共赢的新思路。

如何打造品牌？以岭药业副总经理纪珍强指出 ，“连花”品牌的家喻户晓和深入人心，离不开供零的合作，一方面得益于连花清瘟产品严谨的科学证据和确切的疗效，另一方面得益于连锁的供给保障与大力支持。而在后疫情时代，以岭药业构建以连花品牌为引领的品类战略，以品牌势能打造品类优势，与连锁企业携手共赢。

“如今连花系列产品将迎来新生，在连花成长的道路上，愿与大家共同携手打造连花品牌，实现品牌共建、工商共赢！”纪珍强说道。

以岭药业副总经理纪珍强

以岭药业OTC市场部经理赵军旗在主题为《品牌引领下的连花品类终端赋能新模式》的发言中表示，以岭药业以连花品牌为契机，将加大投入，通过品牌、产品、学术、服务、生态圈五项举措，与连锁客户携手共同发展，为药店终端赋能。并分别讲述了以下几方面内容：

一是品牌赋能方面。有连花清瘟品牌背书，能有效提升消费者对连花系列产品的认知度和接受度。同时，以岭药业品牌在零售市场沉淀多年，尤其在慢病品类和呼吸品类布局有很大影响力。品牌的强强联合，品类的优势互补，对药店产生的赋能作用更为显著。

二是产品赋能方面。连花清瘟胶囊/颗粒作为一个畅销多年的治感冒、抗流感的创新中药，其市场占有率逐渐处于行业主导地位，对消费者的影响与日俱增。在它的带动下，连花系列产品也将成为药店吸客引流的优秀品种。

三是学术赋能方面。以岭药业28年的精耕细作，在理论、科研、临床等方面，积累了大量的资源，完善的络病理论体系，健全的临床科研队伍，系统的专家科普组织，可为零售终端提供全方位的科普培训和学术赋能，为药店店员和会员提供线上线下系统的分疾病类别的教育服务。

四是服务赋能方面。以岭药业联合有关协会、学会等公益组织，发起了一系列公益活动，如心脑健康公益行、专业药事中国行等，与战略合作连锁企业一起，为满足人民群众对健康美好生活的向往做出积极贡献的同时，也为药店连锁社会化品牌的提升起到积极的促进作用。

五是生态圈赋能方面。以岭药业在消费者洞察、品牌运作、产品线延展、线上线下联动等方面发挥协同效应。充分整合20多年来积累的优势资源，在科研、临床、生产、品牌、渠道、终端等方面，打造一个助力药店决胜零售终端市场的生态圈，创新推广思维，创新服务模式，与战略合作企业携手，共同为人民群众提供更加优质的产品和更加卓越的服务。