北京疾控提示：暑假期间需保持高度警惕 不宜出国旅行

人民网北京7月14日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第151场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火提示，儿童青少年免疫系统尚在发育过程中，应远离疫情风险因素，尽量避免前往农贸市场、宠物市场等人员密集、通风不良、卫生条件较差的场所。

庞星火表示，目前，高考已结束，暑假开始了，请大家继续保持高度警惕，关注官方发布的疫情信息，了解疫情发展形势，避免前往境内外高风险国家和地区。家长要继续督促孩子做好个人防护，坚持戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、用公筷、与他人保持1米以上安全社交距离、注意食品卫生等好习惯；合理安排学习和活动时间，规律作息，保证充足睡眠，加强体育锻炼，合理营养，平衡心态，提高免疫力，避免聚会活动。如果计划外出游玩，要关注目的地的疫情状况和防控要求，做好充分的口罩、消毒纸巾、手部消毒剂、驱蚊剂等防疫物品准备，自觉遵守目的地、公共交通、景区等防疫规定，避免接触野生动物；建议选择卫生条件好的正规餐厅就餐；全程做好防护和健康监测，如有不适，及时到当地正规医疗机构就诊并主动报告行程和接触的环境及人员情况。目前虽然北京市疫情防控形势持续向好，但是境外疫情仍处于高发状况，建议市民朋友近期不宜出国旅行或旅游。