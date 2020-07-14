国家卫健委：7月13日增确诊病例3例 均为境外输入病例

人民网北京7月14日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，7月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3例，均为境外输入病例（在上海）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例26例，解除医学观察的密切接触者508人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例85例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例1982例，累计治愈出院病例1897例，无死亡病例。

情况显示，截至7月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例297例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例78674例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83605例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者766903人，尚在医学观察的密切接触者3267人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者5例（境外输入5例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察5例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者110例（境外输入87例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例2018例。其中，香港特别行政区1521例（出院1217例，死亡8例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区451例（出院440例，死亡7例）。