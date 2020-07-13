直播预告：疫情防控常态化，张文宏教授提醒这些事情要注意！

新冠肺炎的来袭让人们渐渐习惯了每日与口罩相伴，适应了生活方式的变化也提升了全民防护意识。半年之间，新冠肺炎一直是大众最关注的话题。“新冠病毒是否发生了变异？”“新型肺炎会不会引起更大范围的传播？”“疫苗何时才能上市推广？”面对仍然存在风险的疫情，人们对于新冠肺炎研究的最新进展有着诸多的疑问，希望可以得到解答。

7月14日12:00-13:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端特邀上海市新冠肺炎临床救治专家组组长，公共卫生专家组共同组长张文宏做客直播间，围绕新冠肺炎疫情防护、疫苗研究进展等热点问题进行解答，欢迎大家进入直播间观看。直播互动问题正在征集中，欢迎扫码提问！

专家介绍

张文宏，男，复旦大学附属华山医院感染科主任，主任医师 / 教授。毕业于上海医科大学临床医学系，毕业后长期在国家重点学科华山医院感染病科从事临床工作。长期从事不明原因发热，各种疑难感染性疾病的诊治，包括难治性细菌感染、结核等分枝杆菌感染、真菌感染以及寄生虫感染的诊治。擅长病毒性肝炎等慢性肝病的诊治，善于以循证医学和最新科研进展为基础为患者设计个体化治疗方案。牵头国家重大传染病专项全国多中心研究，牵头慢性乙肝全国多中心临床研究。 2010 起担任复旦大学附属华山医院感染科主任，兼上海市感染病医师协会会长，上海市肝病研究所副所长，上海感染病学会候任主任委员，中华医学会感染病学分会常委。曾荣获上海市领军人才，上海市劳动模范，上海市优秀学科带头人、中华医学科技奖、教育新世纪优秀人才、上海市银蛇奖等。曾担任上海感染病学会候任主委，中华医学会感染病学分会常委，《微生物与感染》执行主编，《中华传染病杂志》副总编，《肝脏》副主编。

擅长疾病

不明原因发热，各种疑难感染性疾病，慢性肝炎，肝硬化，肝功能异常。

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