预告：中国驻法使馆邀请张文宏教授连线海外同胞答疑

在外别慌！张文宏将连线海外同胞回答抗疫问题

北京时间4月4日18：00（巴黎时间4月4日12：00），中国驻法国大使馆邀请张文宏教授与在法华人华侨、留学生等进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展、个人防护等热点问题。

欢迎广大海内外网友届时收看，并在文末留言提问。我们将在直播节目中邀请张文宏教授予以解答。

专家简介：

张文宏，教授，复旦大学附属华山医院感染科主任、 上海市新冠肺炎临床救治专家组组长、 复旦大学医学院内科学系主任、 中国医师协会内科医师分会副会长、中华医学会感染病学分会秘书长、中华预防医学会感染控制分会副主任委员上海感染病学会主任委员、上海市感染病医师协会名誉会长、《中华传染病杂志》总编辑、Emerging Microbes and Infections 副主编

【收看方式】

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【提问征集】

现面向海外同胞和各位网友征集针对新冠疫情防控的问题，我们将在直播节目中邀请张文宏教授予以解答。

提问方式：

1.在本文文末留言提问

2.下载人民好医生APP，点击本场直播专题页面提交问题