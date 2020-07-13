希腊新增41例确诊病例 民众大规模聚集引担忧

中新网7月12日电 据希腊《中希时报》报道，当地时间11日晚间，希腊国家公共卫生组织(EODY)宣布，过去24小时，希腊新增41例新冠确诊病例，其中11例为境外输入病例。目前，希腊累计确诊3772例，累计死亡193例。

当地时间6月2日，雅典南部郊区Glyfada的驾车节的开幕之夜，民众驾驶汽车前往举办地，在车中欣赏表演。

报道称，自希腊全面解除封锁后，虽然该国政府一再强调要保持社交距离，戴好口罩，但一些民众未把疫情当回事，认为已经恢复了疫情前的状态，可以不采取任何防护措施参加聚会。

据当地媒体报道，上周末希腊两处公共场所，分别有大量不同年龄阶层的民众聚集，举办活动。据称，这是疫情暴发以来，希腊当局首次允许的聚会活动。

7月4日，数百名希腊人，以当地某体育协会成员的身份，聚集在阿利亚托斯的广场。组织者无视卫生当局的要求，将桌椅放得很近，互不相识的人手牵手跳着传统舞蹈，几乎没有人遵循防疫规定。

无独有偶，在雅典的古迪郊区，约2000人聚集在一处公园里，参加一场音乐派对。

有数据显示，自希腊上个月向外国游客开放边境以来，疫情外防输入压力巨大。另外，该国发现的许多确诊病例中，其接触者难以追踪，引发对社区传播风险的担忧。

希腊卫生专家敦促当局慎重考虑批准类似活动，避免出现超级传播事件。专家建议当局应考虑禁止大型公共集会，对酒吧和夜总会实行宵禁。

报道指出，如果希腊政府及民众不能做好防疫工作，希腊在遏制疫情方面取得的成绩很有可能会付诸东流。(张维)