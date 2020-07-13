北京连续6天无新增确诊

7月11日0时至24时，北京无新增报告确诊病例、疑似病例，连续6天无新增病例报告。在7月12日召开的北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，北京已连续14天新增报告本地确诊病例数保持在个位数或者是0。当前北京疫情形势持续向好，继续保持可防可控可预期。

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，按照北京市向国家卫健委报备的《常态化防控下北京市新冠肺炎疫情风险分区分级标准》，经评估，丰台区卢沟桥（地区）乡、大兴区魏善庄镇、大兴区高米店街道连续14天内无新增本地确诊病例，由中风险地区调整为低风险地区。

截至目前，北京市共有高风险地区1个，为丰台区花乡地区；共有中风险地区9个，为丰台区丰台街道、卢沟桥街道、马家堡街道、新村街道，大兴区北臧村镇、黄村（地区）镇、青云店镇、兴丰街道、西红门（地区）镇。丰台区、大兴区其余街道仍为低风险地区。

针对媒体报道海外肉类食品加工企业员工确诊病例增加，海关总署通报进口冷冻南美白虾集装箱内壁、外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性等情况，庞星火提醒，市民朋友疫情期间应注意防范接触性传播。

庞星火表示，购买食品一定要选择正规的市场和超市；外出采购时，一定要做好个人防护，戴好口罩，带上消毒纸巾和干净的购物袋；使用超市的推车、购物篮前，可以用消毒纸巾或消毒液对把手和扶手进行消毒；购物时，要与他人保持至少1米以上的社交距离。

选购蔬菜、水果、肉类等生鲜食品时，应佩戴一次性手套或使用一次性购物袋套在手上进行挑选，不要直接用手碰触食物；肉类和海鲜等生冷食物要与果蔬、熟食等其他食物分开包装。购买有包装的食品，请注意查看食品标签上的生产日期、保质期、储存条件等内容。采购完成后，应进行手清洁；回家后，必须先洗手，避免双手污染家庭环境。特别提醒大家，避免采购来源不明的食物和原材料，对野生动物要做到“不碰、不买、不吃”，做野生动物的保护者。

从北京市第一例新冠肺炎疑似病例转运开始至今已有近6个月时间。北京市急救中心主任张文中介绍，截至7月11日，120全网络负压救护车由疫情前的27辆增加到112辆，累计转运新冠肺炎相关人员20370人次，其中确诊病例670例，疑似病例294例，密切接触人员8688人次，其他相关人员10718人次，实现了所有工作人员零感染。

为完善防控策略和应对措施，将疫情防控端口前移，120指挥调度中心受理电话增加流行病学史问诊，流调问题增至8个。特别增加了发热患者境外旅居史、新发地等相关地区接触史询问；分模块调派防控转运专车和日常发热患者转运车，对确诊病例、疑似病例的转运精准对接，从患者诊断信息到转出转入医疗机构，都严格落实三核对、四确认、四交接流程；在转运中，对于发热患者进行流行病学史初步了解、体温监测，对患者和家属实施健康码识别。（记者 陶凤 王晨婷）