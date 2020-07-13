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北京发挥医疗机构防疫“哨点”作用

2020年07月13日07:47 来源：人民网－人民日报

　　本报北京7月12日电  （记者朱竞若、贺勇）11日零时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，连续6天确诊病例“零新增”。

　　北京继续严格落实“四早”要求，积极发挥医疗机构防疫作用，做好筛查，及时预警报告，实现及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。

　　充分发挥发热门诊“哨点”作用，北京全面落实预检分诊制，医护人员做好守门人。“作为心血管病专科医院，阜外医院在疫情前未设发热门诊。疫情发生后，仅用48个小时就在院区内建成了两个筛查诊室，由8位参加过2003年非典诊疗工作的急重症主任医师组成专家队伍，建立24小时在岗值班机制，对全院门急诊和住院的所有发热或疑似病例进行筛查指导。”阜外医院副院长杨伟宪介绍，截至目前，该院已筛查发热患者2603例。宣武医院党委书记张国君介绍，该院积极发挥发热门诊的“哨点”作用，通过双检测一锤定音，第一时间对来院患者唐某给出了核酸检测阳性的诊断结果，为准确判断首个新发地聚集性疫情的确诊病例提供了科学依据，为控制疫情赢得了时间。

　　充分发挥急救中心“哨点”作用，北京严格落实救护车信息传递与反馈制度，加强医护人员防护。“120指挥调度中心受理电话增加流行病学史问诊，流调问题增至8个，特别增加了发热患者境外旅居史、新发地等相关地区接触史询问。分模块调派防控转运专车和日常发热患者转运车，对确诊病例、疑似病例的转运精准对接，从患者诊断信息到转出转入医疗机构，都严格落实三核对、四确认、四交接流程。转运中，对发热患者进行流行病学史初步了解、体温监测，对患者和家属实施健康码识别，不遗漏与疫情相关的信息。”北京急救中心主任张文中介绍，截至7月11日，120全网络负压救护车由疫情前的27辆增加到112辆，所有工作人员零感染。

　　目前，北京正加强对医疗机构的指导和监督，特别是针对具有“哨点”性质的医疗机构开展定期检查和随机暗访，督促落实各项措施，确保“哨点”敏感性，坚决防止因职责落实不力导致的疫情扩散。

　　北京市疾控中心副主任庞星火介绍，经评估，丰台区卢沟桥（地区）乡、大兴区魏善庄镇、大兴区高米店街道调整为低风险地区。截至目前，北京市中风险地区已降至9个；高风险地区1个，为丰台区花乡地区。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月13日 02 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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