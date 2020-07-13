北京中高风险地区总数降为10个

本报讯（记者 武文娟 刘洋）昨天下午，北京市第149场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上获悉，当日北京又有三个中风险地区调整为低风险地区，分别为丰台区卢沟桥（地区）乡、大兴区魏善庄镇、大兴区高米店街道。截至7月12日下午，本市共有高风险地区1个，中风险地区9个。

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，7月11日0时至24时，北京无新增报告确诊病例、疑似病例，至此已连续6天零新增。按照本市向国家卫生健康委报备的《常态化防控下北京市新冠肺炎疫情风险分区分级标准》，经评估，丰台区卢沟桥（地区）乡、大兴区魏善庄镇、大兴区高米店街道连续14天内无新增本地确诊病例，由中风险地区调整为低风险地区。

庞星火介绍，截至昨日下午，北京共有高风险地区1个，为丰台区花乡地区；共有中风险地区9个，为丰台区丰台街道、卢沟桥街道、马家堡街道、新村街道；大兴区北臧村镇、黄村（地区）镇、青云店镇、兴丰街道、西红门（地区）镇。丰台区、大兴区其余街道均为低风险地区。

此外，针对有媒体报道海外肉类食品加工企业员工确诊病例增加，近期海关总署也通报了进口冷冻南美白虾集装箱内壁、外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，庞星火提醒市民，疫情期间应注意防范接触性传播。购买食品一定要选择正规的市场和超市；外出采购时，一定要做好个人防护，戴好口罩，带上消毒纸巾和干净的购物袋；使用超市的推车、购物篮前，可以用消毒纸巾或消毒液对把手和扶手进行消毒；购物时，要与他人保持至少1米以上的社交距离。选购蔬菜、水果、肉类等生鲜食品时，应佩戴一次性手套或使用一次性购物袋套在手上进行挑选，不要直接用手碰触食物；肉类和海鲜等生冷食物要与果蔬、熟食等其他食物分开包装。购买有包装的食品，请注意查看食品标签上的生产日期、保质期、储存条件等内容。采购完成后，应进行手清洁；回家后，必须先洗手，避免双手污染家庭环境。

庞星火强调，市民要避免采购来源不明的食物和原材料，对野生动物要做到“不碰、不买、不吃”，做野生动物的保护者。

看点

全市急救服务呼叫满足率始终保持在95%

北京市急救中心担负新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者、密切接触者、发热患者以及其他急危重症患者的急救转运任务。在昨日的发布会上，北京急救中心主任张文中介绍，从1月下旬开始， 120急救系统一手抓急救转运服务保障，一手抓疫情防控，在机场、口岸、车站等相关区域24小时值守。新发地聚集性疫情发生后，迅速增派急救力量，全力做好转运工作。

同时，加强全人员全要素培训，严格落实防控措施，对职工集中管理、分区待命，对救护车进行专业流程洗消。截至7月11日，120全网络负压救护车由疫情前的27辆增加到112辆，累计转运新冠肺炎相关人员20370人次，其中确诊病例670例，疑似病例294例，密切接触人员8688人次，其他相关人员10718人次，实现了所有工作人员零感染。

张文中介绍，6月11日新发地聚集性疫情发生后，北京市急救中心按照医疗救治和院感组的要求，迅速增派急救力量，投入转运一线，专项转运救护车组增加到了36组108人，洗消组增加到84人，专用发热车组增加到21组63人。面对繁重的转运工作和百姓的急救需求，院前急救人员调整班次、减少轮休，适应每一次急救需求，120全网络系统在完成新冠肺炎相关病例转运任务的同时，确保日常急救工作安全高效运转，全市急救服务呼叫满足率始终保持在95%。

另据张文中介绍，为完善防控策略和应对措施，将疫情防控端口前移，120指挥调度中心受理电话增加流行病学史问诊，流调问题增至八个，特别增加了发热患者境外旅居史、新发地等相关地区接触史询问；分模块调派防控转运专车和日常发热患者转运车，对确诊病例、疑似病例的转运精准对接，从患者诊断信息到转出转入医疗机构，都严格落实三核对、四确认、四交接流程。

同时，在转运中120工作人员也会对发热患者进行流行病学史初步了解、体温监测，对患者和家属实施健康码识别，不遗漏与疫情相关的每一个信息。

文/本报记者 刘洋 武文娟