北京通报一起聚集性疫情 因病例污染居住场所公共环境和相互串门接触引发

人民网北京7月11日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍一起因确诊病例污染居住场所公共环境和相互串门接触而引发的聚集性疫情。

该首发病例，男，57岁，为个体经营人员，每日到新发地市场进货，居住于海淀区永定路某小区楼，6月10日晚出现畏寒等症状，确诊前有同楼层邻居串门，且均未佩戴口罩。6月13日患者由120救护车转运至海淀医院就诊，6月14日确诊。首发病例确诊后，该楼中又有5名居民相继确诊，另有2名曾到该楼如厕的外来人员先后确诊。上述8名确诊病例中又有3人将病毒传播给5名家庭成员。至此，该起聚集性疫情共有13人确诊。

经疾控人员调查发现，该楼共5层，每层20多户，首发病例居住于3层，有3例居住于2层，2例居住于5层，2名外来人员曾到3层如厕。调查发现各户在楼道搭简易炉灶，各层的水房、厕所均为公共使用，并且各层住户之间存在共用厕所的情况；住户之间存在相互串门且不佩戴口罩的现象。市疾控中心采集检测该楼环境样本，发现公共厕所环境样本核酸呈阳性。综合病例流行病学史和环境调查结果，判定此次疫情为与新发地市场有关的综合性聚集性疫情，既有人员相互接触导致的感染，也有厕所环境引发的感染。

这起聚集性疫情的发生发展过程,再次提醒我们,被污染的公共环境有可能成为疾病传播的媒介，疫情期间或有传染病传播风险时，要注意公共环境清洁消毒，并加大频次。大家不要扎堆聊天，减少串门，确需串门要戴好口罩，并与他人保持1米以上安全社交距离，回家后要先洗手；一旦身体不适，要主动规范就医，并采取有效防护和隔离措施，避免将疾病传给他人。