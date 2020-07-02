联防联控机制：尽快提高核酸检测能力 推动医疗机构互认结果

人民网北京7月2日电（董童）据国家卫生健康委官网消息，为进一步提高医疗机构核酸检测能力，积极应对可能新出现的新冠肺炎疫情，满足疫情防控和复工复产检测需求，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《关于进一步加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力的通知》（以下简称“通知”），对各地提出四项具体工作要求。

通知要求，高度重视提高核酸检测能力工作。各地和医疗机构要将提高核酸检测能力作为“外防输入、内防反弹”的基础性工作，加强核酸检测工作的规范管理，强化核酸检测能力储备，尽快提高检测能力。

通知强调，加强当前核酸检测工作的规范管理。针对当前核酸检测工作中存在的问题，细化解决措施。包括规范核酸检测结果报告形式，提高出具检测报告的时效性，持续开展检测培训，推动医疗机构之间互认检测结果等。

通知提出，做好核酸检测应对准备工作。为应对可能新出现的新冠肺炎疫情，要求各地做好核酸检测应对准备。包括掌握本地区核酸检测资源和能力现状，做好核酸检测能力储备并制订应急预案，确保一旦出现疫情，能够迅速调集资源，短时间内迅速提高检测能力。

通知明确，按时报送核酸检测信息。要求各医疗卫生机构落实好核酸检测日报告制度，为疫情防控提供重要参考，在信息报送过程中，保证数据安全等。