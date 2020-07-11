“放”“引”结合 预防青少年患心病

“孩子常对我们大呼小叫，有时甚至还动手，该怎么办？”“女儿已经一周没和我们说话了，每天独自一个人在房间里……”寒假期间孩子放假在家，很多家长表示与孩子相处中会遇到一些困惑。对此，专家表示，青少年的心理问题与成长家庭密切相关，在二孩政策全面放开前，许多家庭的孩子都是独生子女，以往“狼爸虎妈”的管控式教育令很多青少年极易患上“心病”，因此让家庭健康、和谐首先要改变家长的教育习惯。

12-17岁最易与父母起冲突

为什么青少年最易患心理疾病？首都医科大学宣武医院神经内科副主任医师闵宝权表示：“12岁之前，孩子们在各个方面都比较脆弱，处于发育阶段，需要家长细心呵护，因此在这个阶段孩子对家长比较认同和依赖。但是12岁以后，随着孩子进入青春叛逆期，他们的独立自主性、自我能力也都在加强，而这时孩子也迫切地期望融入社会，需要身份认同，他们更渴望自由、渴望理解、渴望认同，但这时家长仍未转变，仍采用‘保姆式’管理，管得太多、管得太细，不尊重孩子的想法，势必会激化亲子矛盾，和睦的家庭演变成了‘无硝烟的战场’。”

据闵宝权介绍，大多数“问题”孩子的身后都有个“问题”家长。有些父母要求非常严苛，连孩子交什么朋友都严格审查，甚至家里连电视都没有。“前几周一名18岁男孩，因头晕来神经内科就诊，但是核磁超声做过多次了，都没有发现问题。当我仔细询问男孩病情时，他告诉我：‘我家就如同沙漠！’我问为什么？他说他的父母就像两只狼，天天对他事事都管，大呼小叫，因此回家就头疼。”

在闵宝权看来，亲子关系最核心的问题是尊重，家长应将孩子看做是一个独立的个体予以平等看待，而不是居高临下、控制式、命令式、支配式的对待。孩子不是考试机，更不是成人梦的复印机。一代有一代的梦，一代有一代的理想，对于青少年的健康成长，父母应该学会尊重孩子的想法，培养孩子独立自主的意识，学会“放手”，至少要放50%。

化解矛盾先学会“放”和“引”

中国古代著名哲学家老子提倡“无为而治”，无为而自化，父母尊重孩子的天性，充分信赖孩子的潜力，放手让孩子自己去体验、确认、分析、总结，反思自己的行为，孩子从中得到成长，这种无为甚至比家长的“所为”收获得更多。但是，放手不是放任不管，而是在“放”的同时还要“引导”孩子。

闵宝权认为放手与引导是紧密相联的。不是不去引导，关键在于家长在放手的同时如何去引导，不要去引导孩子的思想和方向，不要剥夺孩子独立思考和实践体验的机会，而要通过引导帮助孩子积极看待自己，帮助孩子确认和意识到自己已经拥有和即将拥有的能力。

“青春期是成长中的特殊时期，孩子一般会开始表现出一种强烈的独立倾向，要求别人把他们看做成年人，事事想自己做主，许多事情不愿与父母商量，而是把自己的见解看成是评价客观事物的标准。另外，这一时期的孩子非常在乎自尊心和面子，为了证明自己不是弱者，很容易做出一些冒险行为，但是由于知识、能力有限，往往会遭遇困难和挫折，因此还需要家长和教育工作者的正确引导。”

此外，青春期的孩子喜欢玩游戏、喜欢追星，对于这种情况，某些家长上来就说：你怎么总是沉迷网络游戏，不好好学习？以后不准玩了！歌星有什么好崇拜的，你怎么不崇拜学习好的同学！“其实，家长完全可以换一种方式和孩子交流。比如问一下孩子，你为什么这么喜欢这个歌星啊？然后与孩子讨论歌星的性格、优点，逐步把孩子的偶像崇拜引导到对成功人物优良品质的欣赏和学习；家长还可以和孩子一起玩网络游戏，只有真正体验他的感受，才能知道如何引导孩子控制上网时间、避免网络游戏的不利影响。”闵宝权如是说道。

多些陪伴强化亲子感情

家长还应该多关爱孩子，多些时间陪伴孩子，强化亲子感情基石。据了解，目前我国的青少年一旦有了什么苦恼，很少会找父母和老师倾诉，父母的形象逐渐从他们的情感世界中淡出甚至缺席。

“现在很多家长都忙于工作而疏于对孩子的管教，这样造成孩子实际与家长在一起交流沟通的时间很少。没有足够的交流，会大大降低家长的影响力，孩子一时也很难理解家长。” 闵宝权认为，即使现在有很多“全职父母”时刻不离孩子身边，但是大部分精力和时间都投入到照顾孩子的生活方面，对孩子的思想了解、心理上的关心则未必都那么注意，因此也会造成孩子有了“心病”，家长却完全不知。

此外，青春期早恋已经成为一个较为普遍的现象，很多家长和老师对早恋会坚决制止，但效果往往不尽如人意。其实，家长不必惊慌失措，如临大敌，更不要用讥讽、责骂甚至惩罚的方式来对待孩子。闵宝权建议，家长应以尊重、平等的态度与孩子谈心，耐心倾听孩子的心声，并予以热情、严肃的忠告，教孩子自尊自爱，正确区分友谊与爱情，告诉孩子早恋对学业和以后的生活会产生哪些影响，让孩子自觉调整心态和约束自己行为的能力。（融媒体中心记者 郭秀娟）