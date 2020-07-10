洗手液 免洗的更方便

新冠肺炎疫情防控期间，原本在医院使用较多的免洗洗手液出现在各类公共场所和家庭中，成为工作生活必备品。面对货架上琳琅满目的免洗洗手液，如何判断产品效果？购买时有哪些注意事项？

产品类型

“从成分看，免洗洗手液主要分为含酒精和不含酒精两类。为有效消灭新冠肺炎病毒，应该选择含酒精类的免洗洗手液。”北京日光旭升精细化工研究所所长郭继东介绍。

为满足不同人群在不同场所的消费需求，免洗洗手液还可按剂型分为凝胶型、液体型、泡沫型，以300毫升到500毫升的规格为主。

除含酒精类免洗洗手液外，目前市面上的产品大致还有植物成分类和季铵盐类消毒成分类免洗洗手液。“其中植物成分类多含植物提取物，杀菌效果有限。季铵盐类消毒成分如苯扎氯铵、含氯次氯酸等，有较好的消毒效果，可有效杀菌。”上海和黄白猫有限公司副总经理石荣莹说。

作用原理

郭继东解释，含酒精类的免洗洗手液能快速浸湿穿透微生物细胞膜，消灭微生物。不含酒精的产品中如含有苯扎氯铵等成分，也能破坏并阻断微生物细胞的代谢。之所以不需要流水冲洗，关键在于免洗洗手液产品无毒无刺激，且能迅速挥发不残留。

使用规范

选对免洗洗手液，还应配合正确的使用方法。石荣莹介绍，使用免洗洗手液应注意合理用量，根据产品说明书提示，一般是一枚硬币大小。将足量的洗手液挤到手掌，然后涂抹覆盖双手，揉搓至手部干燥，约1分钟。应将指缝、指尖等部位充分覆盖。

特别需要注意的是，不宜用纸擦去手上未干的洗手液，以免影响使用效果。此外，免洗洗手液可以杀菌，但在有油污或手特别脏的情况下杀菌效果会大打折扣，所以保持手部清洁也很重要。

郭继东特别提醒，在存放方式上，含酒精类的消毒洗手液要远离火源，存储时避免阳光直晒，公共场所中应放在固定安全位置，并有专人看管。

“免洗洗手液会将细菌变为无菌污渍残留在手上，且经常使用可能会让手部皮肤干燥。因此建议有条件的话，洗手的首选方式还是用肥皂或抗菌洗手液并以流动水冲洗干净。”郭继东说。

选购贴士

“购买免洗洗手液时，要重点看包装中标注的酒精含量。”石荣莹说，针对新冠病毒，75%的酒精浓度最佳，60%—80%之间的酒精浓度也属有效浓度范围内。消费者可以选择30—100毫升的含酒精类的消毒凝胶或喷雾，出入不同场所时，对双手和手机、方向盘等频繁接触的物品进行消毒。

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 15 版）